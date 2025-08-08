Besos y papelones: las mejores y polémicas Kiss Cam

Es un clásico en los estadios norteamericanos que, durante una pausa en algún partido deportivo o concierto musical, una cámara exhiba en la pantalla gigante a distintas parejas del público, alentándolas a besarse frente a miles de espectadores. Es la “Kiss Cam”, un ritual que se transforma en un show dentro del show y que involucra tanto a celebridades como personas comunes.

En un reciente concierto de Coldplay en Miami, la cámara “kiss cam” enfocó a Lionel Messi y Antonella Roccuzzo, quienes se encontraban disfrutando del espectáculo. La pareja, sorprendida por la cámara, saludó sonriendo, provocando una ovación del público. El momento se volvió viral en redes sociales, donde los usuarios destacaron la naturalidad y el cariño entre ambos. En el Hard Rock Stadium, el cantante Chris Martin incluso dedicó unas palabras al futbolista, refiriéndose a él como “el mejor deportista de todos los tiempos”.



La utilización de la Kiss cam, por parte de la agrupación británica en sus shows le generó uno de los momentos más controversiales y virales. El protagonista involuntario del escándalo fue Andy Byron, CEO de Astronomer, quien fue captado en un momento romántico con Kristin Cabot, su compañera de trabajo del área de Recursos Humanos. La pareja decidió huir de las cámaras al constatar que su imagen fue proyectada en las pantallas gigantes del estadio y registrada por decenas de celulares. La secuencia rápidamente comenzó a circular en redes sociales y se constató que los enfocados estaban siendo infieles en sus respectivos matrimonios.

En el mundo de Hollywood, el Kiss cam es bien conocido desde hace varios años. Uno de los casos más recordados y pioneros fue el de Justin Bieber y Selena Gomez, quienes fueron captados durante un partido de Los Angeles Lakers en el entonces Staples Center. En un momento incómodo y divertido, el cantante pop estaba distraído con su celular cuando apareció en pantalla. La actriz inmediatamente lo tocó para que notara la situación y, entre risas, accedieron a un beso tímido pero efectivo. El público celebró el original momento, que rápidamente fue viral. A partir de ese instante, la tendencia de uso del dispositivo se consolidó.



Otro caso que dejó una gran impresión fue el de Hugh Jackman y su esposa Deborra-Lee Furness, quienes asistieron a un partido de New York Ranger en el Madison Square Garden. Al ser captados por la cámara, el actor que personifica a Wolverine en la saga filmíca de Marvel besó a su esposa con teatralidad : se puso de pie, hizo una reverencia y selló el momento con un beso digno de una escena de musical. El público respondió con aplausos y risas.

La actriz y comediante Amy Schumer protagonizó uno de los momentos más hilarantes durante un partido de los New York Knicks en el Madison Square Garden. Cuando apareció en pantalla junto a su entonces pareja, el diseñador Ben Hanisch, decidió romper el molde: en lugar de un beso convencional, se lanzó sobre él con total exageración. El estadio estalló en carcajadas y el video rápidamente fue compartido en redes sociales.



Ashton Kutcher y Mila Kunis durante un partido de Los Angeles Clippers, nuevamente en el Staples Center. Al aparecer en pantalla, ambos se besaron con espontaneidad y ternura, pero fue la reacción de su pequeño hijo Wyatt lo que robó cámara: al ver a sus padres besarse, frunció el ceño con un gesto cómico de fastidio infantil que fue celebrado incluso más que el propio beso.

Por último, el actor Jack Black demostró que no se necesita una pareja para brillar en la Kiss Cam. Durante un partido de los LA Lakers, la cámara lo enfocó solo. En lugar de quedar en evidencia, respondió enviando besos al aire, desatando las carcajadas del estadio. Estos episodios, más allá del juego en la cancha, demuestran que el espectáculo también está en las tribunas.