ChatGPT: qué piensan los docentes porteños

Solo el 43 por ciento de los docentes porteños consideran que la plataforma ChatGPT impacta de manera positiva en la actividad, de acuerdo con los resultados de una encuesta efectuada por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Algunos de los puntos a favor, observados por los encuestados, son que el software permite ampliar el conocimiento en corto plazo y brinda herramientas para generar prácticas innovadoras.

Ante la consulta si los efectos son puramente negativos, el 15 por ciento lo confirmó argumentando que no propicia el desarrollo de distintas habilidades, como el pensamiento crítico y la dedicación a la tarea. Pero ese porcentaje numérico, que no supera el 20 por ciento, no quiere decir que el resto de los encuestados afirme que la app de IA deba ser considerada como un recurso positivo. Un 42% de los docentes no sabe o desconoce cómo evaluar las consecuencias de su manejo. Dentro de la investigación, se concluyó que el 91,4% de los educadores consideran que la herramienta impacta de alguna forma en la tarea educativa.

El cuestionario fue respondido por 1.119 docentes de nivel secundario, 630 docentes de nivel primario y 111 de ambos ciclos. Por otro lado, el uso de la herramienta crece en las aulas. Según datos relevados por la cartera educativa porteña, en abril había un promedio de 2.600 dispositivos que consultaban ChatGPT desde las escuelas. En mayo, ese número se incrementó a 3.600, lo que implica un aumento del 38 por ciento.

Por otra parte, el 86,8% de los docentes encuestados aseguró que puede detectar cuando sus estudiantes realizan tareas con el ChatGPT. En ese aspecto, si bien el 67,4% afirmó conocer la herramienta, solo el 22,4% reconoció utilizarla en su práctica diaria dentro del aula. Según estimaciones, casi 9 de cada 10 docentes porteños creen que pueden detectar las tareas que los estudiantes efectúan con la plataforma de inteligencia artificial.

Desde el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires informaron que están capacitando a docentes de primaria y secundaria en los desafíos didácticos que presenta el fenómeno del ChatGPT en la enseñanza, y acercándoles estrategias para resignificar su uso. Escuela de Maestros ofrece un curso autoasistido y un curso tutorado sobre los aportes de la Inteligencia Artificial. La capacitación “Experiencia Inteligencia Artificial” tiene como objetivo que los docentes puedan definir la IA y entiendan su desarrollo en el contexto industrial, cultural y profesional, además del impacto en la sociedad y su evolución futura.