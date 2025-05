El caso San Lorenzo: la pelota sí se mancha

San Lorenzo de Almagro sufre una crisis institucional sin precedentes. En un informe periodístico de "Telenueve Denuncia", conducido por Tomás Méndez, se emitió un registro del presunto pago de una coima de miles de dólares que se habría efectuado en mayo de 2024. El presidente del club, Marcelo Moretti, fue grabado por una cámara oculta que lo mostró en su despacho cobrando la transacción.

En el video se observa al máximo titular de la institución deportiva recibiendo y exigiendo a la madre de un joven aspirante el pago de 25.000 dólares para concretar su fichaje en el equipo de fútbol del club. En la reunión entre las partes, también se observa la presencia del ex funcionario Francisco Sánchez Gamino, que en ese momento estaba al frente de la Dirección Nacional de Análisis y Estudios de la Jefatura de Gabinete de la Nación. Sin contar el fajo de billetes, Moretti guarda el dinero dentro de su saco. “Yo te pongo los 25.000, pero al chico fichámelo”, le exige la mujer, identificada como la empresaria María Scottini.



“Hay gente que me quiere hacer una cama”, declaró más tarde el dirigente en un reportaje televisivo en TyC Sports. Al darse a conocer el informe, señaló: “Ya desde el año pasado me estaban extorsionando. Me voy a presentar a derecho, haciendo una autodenuncia por tráfico de influencias y administración infiel. Me voy a presentar para dar nombres y contar todo ante un juez. Obviamente, como tiene que ser, porque no tengo ningún tipo de vinculación y de culpa en este caso". Y agregó: "El dinero que recibí, que se vio en las imágenes, apenas se fue esta gente lo ingresé a Tesorería”.

Además de la autodenuncia del dirigente hasta el momento se registraron tres denuncias penales más, provenientes del directivo César Francis y de los vocales Pablo García Lago y Néstor Ortigoza. Tras estos acontecimientos, el mandatario cuestionado pidió licencia temporal en su cargo, asumiendo en su reemplazo Néstor Navarro, vicepresidente de la institución, que decidió renunciar el lunes 28 de abril. Por último, hubo allanamientos en la sede de la avenida La Plata y en el domicilio particular de Moretti, a cargo del fiscal Maximiliano Vence.

Los antecedentes. El año pasado, el club Independiente de Rivadavia denunció a la dirigencia azulgrana por estafa, al fraguar una transferencia de 1,8 millones de dólares por la compra de Matías Reali. El delantero firmó su contrato hasta diciembre de 2027, acompañado de Moretti y Ortigoza. Sin embargo, el dinero nunca llegó al club mendocino, y el dirigente Daniel Vila -también accionista del Grupo América- dio por caído el pase al comprobarse que la acreditación del pago no se realizaría debido a que la cuenta bancaria del Ciclón no se encontraba activa. Tuvo que mediar la AFA para que se sostenga la transacción y San Lorenzo pague lo acordado.



El ex futbolista Néstor Ortigoza, quien estuvo a cargo del área de fútbol del club y fue removido de esas funciones por Moretti, denunció que sufrió presiones para fichar jugadores. “Al poco tiempo de asumir como directivo del club, y habiendo sido designado para las evaluaciones de jugadores que integrarían divisiones inferiores, reservas y plantel profesional, Moretti se me acercó a hablarme por jugadores que él quería especialmente que integrasen el equipo, y resaltaba supuestas condiciones técnicas y/o físicas que yo no compartía”, estableció el actual vocal en su denuncia penal.

La denuncia remueve una realidad que existe en el futbol argentino desde hace mucho tiempo y que pocas veces suele darse a conocer: los “fichajes comprados”. “El caso de Donato Larrosa lo recuerdo particularmente, pues Moretti insistía muy especialmente por él para que subiera al plantel principal, a lo que yo me oponía por la falta de experiencia y condiciones para ello. Al poco tiempo comenzó un embate hacia mi imagen dentro del club con intenciones de expulsarme, quitándome del camino para poder llevar adelante sus espurios negociados, que con mi presencia nunca hubieran sido posibles”, detalló Ortigoza en el escrito de cinco páginas presentada ante la Justicia.



En el ambiente del fútbol esta práctica se remonta a décadas atrás y para muchos es prácticamente sistémica. Hace años, Ricardo Caruso Lombardi, el director técnico y actual candidato a legislador porteño por el MID, fue señalado porque supuestamente habría exigido dinero a cambio de que el deportista interesado pudiese formar parte de sus equipos. Una acusación que se remonta a su época como entrenador de Tigre.

Ocurrió en 2010, cuando el futbolista Camilo Angulo Villegas, declaró que su representante le explicó que el por entonces DT del conjunto matador le pidió una suma de dinero para permitirle jugar en el equipo. Ante la acusación, Lombardi afirmó que le iba a iniciar acciones legales. Luego, por televisión, el entrenador mostró una carta del deportista colombiano en la que se habría retractado.

La AFA, la entidad que debería tomar cartas en estos asuntos, los minimiza. Su titular, Claudio "Chiqui" Tapia, indicó en una reciente entrevista con TyC Sports: “Cada club tiene su presidente, su comisión directiva, la votan los socios. Yo no voto, yo no elijo presidentes. No puedo opinar porque también me ha pasado a mí. A lo largo de estos ocho años, no sé, me deben haber metido 10 o 12 denuncias. Debo ser el presidente más denunciado en la historia del fútbol argentino”.