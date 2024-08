Moda anticrisis: el boom de las ferias americanas

Una tendencia que toma cada vez mayor volumen es la moda circular. Lo que antes se llamaba ropa de segunda mano. Y aquí confluyen dos aristas bien marcadas: los vendedores que consiguen un ingreso extra que ayuda a equilibrar las finanzas del mes, y los compradores, quienes adquieren productos al 10 o 20 por ciento de su valor de mercado.



La novedad es la forma. Es que un aluvión de personas independientes se suman por fin de semana, en la periferia de las ferias artesanales ya instaladas, con su mantita para vender lo que tienen en sus hogares. Espacios como Parque Los Andes, Parque Patricios, Mariano Boedo, Retiro y Constitución se volvieron polos de ropa que volvió al ruedo, con valores que oscilan entre los 1.000 y 8.000 pesos.

“Comencé vendiendo mi ropa por Facebook e Instagram pero no tenía más llegada que a la gente que conocía. Un día me animé a ir a la plaza de mi barrio, Boedo, y mostrar algunas remeritas y pantalones de mis hijos que ya crecieron y lo vendí todo. La gente te compra porque la diferencia con los locales es muy grande”, comenta Paula (41) a NOTICIAS sobre este fenómeno que surgió como respuesta a la crisis económica del último año. “Al principio me daba vergüenza, sobre todo si alguien me reconocía, pero la verdad es que me ayuda a llegar a fin de mes. Mis amigos y familia me regalan lo que ya no usan. Los precios los pongo en base a la suma de las boletas que debo pagar en el mes”.



Uno de los epicentros por excelencia de este fenómeno era hasta el domingo pasado el Parque Centenario. A la histórica feria de libros y artesanías se había agregado una variada e improvisada feria americana, la cual fue desalojada por la misma Policía luego de contabilizar más de 2000 manteros que estaban de forma improvisada en cualquier espacio vacío que surgía. La amplitud de prendas y accesorios en diferentes talles lo volvía un shopping al aire libre.





“Al principio traje un par de libros pero me di cuenta que la gente necesita vestirse por mucho menos de los valores actuales. Poca gente puede comprarse una remera por 20 mil pesos o un jeans en 80 mil. Acá por 10 o 15 mil pesos, renovás tu vestuario”, reconoce Yamil (32) entre mates y apuntes de Psicología, en los aledaños al Parque Patricios. “Estudio y trabajo pero esto me ayuda a llegar a fin de mes con un poco más de aire”, concluye. Sus precios van desde los 500 hasta los 10.000 pesos, habiendo ropa de todo tipo. En otros puestos, hay hasta primeras marcas que fueron furor en años pasados.

Otra forma de hacer circular la moda y generar ingresos extras es llevar la ropa que no se usa a ferias americanas de terceros. Uno de los espacios históricos de esta movida es la Galería 5ta Avenida, ubicada en Av. Santa Fe y Talcahuano, a pocas cuadras del Obelisco. Santiago Safuan del local Suki Street explica: “Últimamente se está dando que se acerca gente con una o dos prendas para ofrecerla a valores irrisorios porque imagino que deben necesitar ese monto exacto. Y uno le triplica el valor para que de ganancia pero continúe siendo económica. Entonces la gente por 5000 pesos se puede llevar una remera de marca o por 8000 pesos un pantalón listo para usar”. Y agrega: “Ahora está de moda la ropa de los 90 y 2000. La gente lo sabe, entonces se desprende de ropa que ya no usa pero de buena calidad para llevarse dinero extra”.