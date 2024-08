Operación romance: la verdad entre Javier Milei y Yuyito González

A Javier Milei lo desvelan las rubias histriónicas y exuberantes. Por eso es que en su historial de romances públicos figuran Daniela Mori, la ex Primas que lo acompañó en su transformación ascendente de panelista televisivo a político; luego la humorista Fátima Florez, catapulta ideal por popularidad y fama para sortear una primera vuelta y un ballotage presidencial; y actualmente Amalia González, la mujer exacta para una etapa donde lo que tiene para ofrecer el libertario en materia sentimental es poco y nada. Paralelamente a ello, la otrora vedette tiene la luz suficiente como para amplificar su imagen en los medios y hasta programa propio. La ecuación es perfecta.



Pero la relación entre el actual presidente argentino y “Yuyito” no nació en la presentación del libro en el Luna Park el día 22 de mayo, cuando la blonda se acreditó como periodista para cubrir el evento, sino en noviembre del 2023, cuando lo entrevistó en su programa de Ciudad Magazine, “Empezar el día”. En esa nota, la conductora no paró de elogiarlo, a pesar de que en ese momento estaba en pareja con Fátima Florez.

El líder de La Libertad Avanza era candidato a presidente, sin embargo “Yuyito” logró lo que no pudieron Massa ni Bullrich en el debate presidencial, incomodarlo y hacerlo sonrojar. Claro, había investigado al hombre detrás del personaje y en plena entrevista lo tomó de sorpresa preguntándole: “¿Es cierto que hace años dijiste que Amalia González era tu ideal de mujer?”. Milei quedó sin palabras en pleno vivo y “Yuyito” cerró: “Sos rockero, fachero y fotogénico, pero mucho más bonito en persona”. O sea, lo sedujo en vivo. Se puede ver el video en YouTube.



León encantado. Milei y “Yuyito” tienen química, se les nota. También tienen ambiciones vinculantes: la cima, el bronce. Entonces sus caminos se potencian. Que Milei apareciera en pleno noviembre del 2023 en un canal de cable por la mañana en plena campaña fue una licencia que se tomó por una deuda con su historia. El morbo de estar con una de las mujeres más impactantes de los 80 y 90, cuando el propio libertario no era valorado en sus respectivos entornos, arco de Chacarita, pasantía en el Banco Nación y como frontman en su banda de rock Everest, fue saldar una deuda con su pasado. Y a su vez, para “Yuyito” es regresar a las primeras planas después de 30 años. Berugo Carámbula diría “Alcoyana-Alcoyana”.





“Yuyito” sabía que la relación entre Milei y Fátima Florez no iba a prosperar por las típicas presiones con las cuales los incomodaba la prensa del corazón, como temas hijos, casamiento, convivencia y demás; entonces era solo esperar el momento. Sabía que tenía las de ganar porque sus voluntades no doblegaban las del otro, por el contrario, se complementan a la perfección. Y ese momento llegó cuando el ya Presidente presentó su libro en el Luna Park. Ahí la historia ya conocida por todos y un intercambio de celulares más para el público que para ellos, que ya se tenían agendados desde antes del primer encuentro televisivo.



El episodio uno entre Milei en su versión de Romeo y “Yuyito” como Julieta fue el 23 de julio en uno de los palcos del Teatro Colón, donde presenciaron la ópera “Carmen”. Esa noche, según cuentan sus allegados, llegaron por separado y se fueron de igual manera. A los pocos días, cual estrategia de campaña promocional, “Yuyito” se sentaría en la mesa de Mirtha Legrand para contar que la invitación la había realizado el mismísimo Presidente a través de una llamada telefónica y que solo hubo miradas cómplices y una promesa de un próximo encuentro a su regreso de París. Cabe destacar que, con intervalo incluido, la ópera de Georges Bizet dura tres horas y media.

Baches

Aunque “Yuyito” González tenga años de carrera y haya interactuado con las celebridades más estelares del país (fue pareja oficial de Guillermo Coppola y tuvo un affaire secreto con Carlos Menem), este regreso a los flashes la tiene dubitativa. Es que, en el afán de cumplir al pie de la letra con la voluntad de los asesores de La Libertad Avanza, trastabilla.

En abril de este año, cuando Milei había anunciado su separación de Fátima, en su propio programa de Magazine el panelista Facundo Ventura (hijo de Luis) le preguntó si, ahora que estaba soltero, saldría con él, a lo que “Yuyito” respondió con un categórico: “No, no saldría con él, pero lo que sí, le buscaría novias”. A su vez, en la mesa post Colón de Mirtha Legrand aseguró que lo había conocido en el Luna Park y tampoco fue así. Consultada por NOTICIAS, “Yuyito” se negó a hablar, para luego sí contar detalles con Lío Pecoraro en su programa de Crónica TV, “El run run del espectáculo”.



El segundo encuentro -y por ahora último- se concretó el sábado 3 de agosto, cuando Milei dejó la banda presidencial colgada en su perchero de su casa de Olivos para ponerse el traje de galán y pasarla a buscar por su casa de Palermo pasadas las 9 de la noche. Cenaron en un exclusivo restaurante de Zona Norte y la llevó de vuelta casi a las 2 de la mañana.

Según contó la protagonista para alimentar el reality de la mediática relación, “hubo beso de despedida”, aunque no aclaró es si fue dentro del automóvil o al salir del mismo, ante la incómoda mirada de la guardia presidencial. A Javier Milei esta relación le da hándicap y presencia positiva en la televisión y en los medios del corazón. A su vez, “Yuyito” González volvió a su salsa. Por ahora hay match.