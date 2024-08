Streamers fuera de control: los casos de Neura y Olga

Los canales de streaming se convirtieron en la nueva vedette de la escena de la comunicación nacional. La profesionalización de estas plataformas ha llevado a grandes inversiones para crear canales con amplia convocatoria de figuras, estudios, escenografías y equipamiento de última generación. Tanto es así que hasta figuras consagradas de la tevé optaron por cambiar de pantalla, en especial, para acercarse al público más joven que consume estos nuevos medios.

Sin embargo, a pesar de su profesionalziación, el streaming se sigue escudando en sus orígenes artesanales para evadir cualquier tipo de control sobre su contenido. Así, a pesar de que ya no son sólo un par de jóvenes sentados frente a una computadora, mantienen los mismos códigos y falta de filtros. Esto ha derivado en que hoy la escena del streaming nacional esté repleta de exabruptos, comentarios fuera de lugar, burlas de mal gusto y hasta gestos y dichos obscenos que en cualquier otro medio llevarían a sanciones o reprimendas.

Sin control

Los episodios de la falta de control se suceden y, más aún, se viralizan al infinito en las redes sociales. En el programa “Neura Delayed Knight”, conducido por Sergio "Tronco" Figliulo, tanto la conducción como la producción del envío no dudaron en mandar al aire un chiste de humor negro que se burlaba del cáncer y la pedofilia. "Lo que yo atiné a hacer ante esa barbaridad fue reírme de los nervios”, dijo el conductor luego del episodio que generó un tenso momento al aire, pero que no explotó hasta que no se produjera un escándalo luego de que los usuarios de redes sociales lo replicaran.

“Estoy enojado con lo que pasó y estoy enojado conmigo. Se nos ocurrió hacer un programa de humor, abrimos los teléfonos y te podés encontrar con cualquier cosa. Pero lo importante es el tema de la no reacción”, explicó Figliulo que al día siguiente, en una transmisión especial en la que pidió disculpas por lo sucedido. Por otro lado, la persona responsable de la transmisión de los audios fue desvinculada.

Por su parte, Alejandro Fantino, uno de los socios de la plataforma de streaming, salió a disparar contra lo ocurrido en su medio. Incluso, anunció que el programa en cuestión ya no estará más al aire, así como el encargado de “darle play al horrendo audio". Pero mientras en Neura buscaban la manera de zafar de su escándalo, en la pantalla de Olga se producía otro. Tomás “Toto” Kirzner, hijo de Adrián Suar y Araceli González y parte del programa “Mi primo es así”, llevó adelante una polémica imitación de una entrevista que Pepe Cibrián dio hace unos años.

“Empiezan a reírse de esto, de una lucha de años y años para defender una ley igualitaria, por la cual luché fundamentalmente en el Senado de la Nación y por la cual soy ciudadano ilustre, para que se puedan adoptar chicos y evitar que tres o cuatro hermanos sean desplazados el uno del otro, y ellos se matan de risa”, dijo el dramaturgo luego de ver el clip en el que se mofaban de él y sus dichos. "El streaming es responsable de esto, ¿pero qué tenemos que decir?”, reflexionó Cibrián luego de reafirmar que no aceptaría el tibio pedido de disculpas ensayado por Kirzner y el dueño de Olga, Migue Granados.

Vacío

“No es un problema solamente del streaming, sino del uso de internet en general que no está regulado”, explica a NOTICIAS la periodista Miriam Lewin, ex titular de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. La especialista explica que este fenómeno no es sólo local: “En el 2023 se realizó en París la conferencia 'Internet for trust' que justamente abordó la problemática que existe en torno a la falta de regulación en las redes y plataformas. Allí, el principal debate fue que las plataformas dejen de autorregularse y la necesidad de llegar a un modelo de co-regulación entre las compañías, el sector público y las organizaciones no gubernamentales”.

Ese vacío de responsabilidades es el que hace que las regulaciones y filtros brillen por su ausencia. “No hay nadie que regule nada, porque si uno realiza una denuncia ante YouTube, Twitter o cualquier otra plataforma, depende de la misma empresa y detrás de eso hay un modelo de negocios, porque, se diga lo que se diga, cuantas más veces es compartido un contenido, más se capitalizan”, explica Lewin.

Así, los desenfrenados dichos, por más desubicados que sean, no dejan de ser una especie de publicidad gratuita para estos streaming e incluso les generan rédito a través de clicks. Por caso, el debut de Alex Caniggia en el streaming oficialista Carajo volvió a replicar este mecanismo ya que el hijo del futbolista no sólo no escatima ningún insulto al aire, sino que además posa para la cámara agarrándose ostensiblemente sus genitales. En la tevé tradicional, esa escena grotesca supondría algún tipo de sanción, pero en el mundo del “todo vale” del streaming, no. Incluso, la imagen se vuelve aún más viral compartiéndose en redes sociales.

El público también aporta lo suyo. El año pasado, en plena transmisión de Olga, el propio Migue Granados debió sacar del aire a un oyente que estaba saliendo por teléfono y que se refiría en términos peyorativos a las personas con síndrome de Down. En este caso, fue el propio humorista el que aplicó el filtro y, a diferencia de lo ocurrido en Neura, se pidió perdón de inmediato. Sin embargo, el episodio dejó en evidencia la falta de control que también impera en la audiencia.

Por el momento no hay un acuerdo sobre cómo debe regularse lo que se dice y se hace en los canales de streaming. Y, al calor de este vacío, proliferan dichos y acciones fuera de lugar, vulgares y que en otros medios no serían emitidas.

En esta ausencia de regulación, los canales de streaming siguen avanzando sin control.