Nuevas denuncias: el fantasma de la censura

Desde que Javier Milei inició su carrera presidencial tiene un hit que repite casi a diario: “Viva la libertad, carajo”. Y ya sentado en el sillón de Rivadavia, tal eslogan se volvió su sello personal para rubricar un tuit o clausurar un discurso. Sin embargo, desde que asumió el poder, varias fueron sus prohibiciones. La primera, confirmada el 23 de febrero por su vocero Manuel Adorni, fue la eliminación del lenguaje inclusivo en todo lo que circunde a la administración pública. Los conceptos con los cuales concluyó el debate fueron: “Consideramos que las perspectivas de género se han utilizado también como negocio de la política, así que eso para nosotros no tiene discusión”. Pero eso fue sólo la punta del iceberg si se repasan las novedades de las últimas semanas.

Nueva revelación

El derrotero del director de cine Goyo Anchou comenzó luego de un enérgico posteo en su cuenta de Instagram donde explotó de ira al comentar que la Secretaría de Cultura de la Nación le condicionó su proyecto de cine itinerante al imponerle determinadas prohibiciones. Por lo tanto, las películas que podía proyectar en las salas vinculadas al circuito de Nación no podían criticar a la dictadura, elogiar al gobierno kirchnerista, tener ideología feminista, contenido LGBT o estar protagonizadas por Lali Espósito.

“Hace dos semanas fui a buscar salas para realizar un ciclo itinerante de cine argentino y me encontré con todas estas prohibiciones que ni siquiera están reglamentadas, sino que es todo en off. Lo peor es que nombrar a quienes me advirtieron la situación es condenarlos a que los echen. Estamos inmersos en un sistema perverso de miedo que este país ya vivió”, comenta Anchou a NOTICIAS. Sobre las cuestiones a repensar para que su ciclo pueda llevarse a cabo, Goyo se mostró azorado: “Volver a tener códigos de restricciones me parece aterrador, te limitan los contenidos y para el arte es muy grave. Me dijeron que no se puede proyectar el film 'Puan' en ninguna sala de Nación porque aparece Lali Espósito en dos escenas. Absurdo”.



Consultado por este caso, quien habló con NOTICIAS fue el director de cine LGTBIQ+, Marco Berger: “A mí también me llegó la información que en ciertos festivales de cine iban a determinar cuáles películas pasar y cuáles no. Ellos ven en los 70 a unos militares que llegaron para ordenar las cosas y no una dictadura que mató a un montón de gente, entonces reivindican eso. Cualquier película que vaya en contra de su ideología la van a defenestrar, lo mismo con las películas LGTB, que en lugar de entenderlas como un movimiento de libertad lo ven como una persuasión a que todos sean gays”.



Sin su ciclo de cine, pero consecuente con su forma de pensar, Goyo reflexiona: “Con estas prohibiciones me hubiesen censurado el 40 por ciento de lo que pretendía proyectar, pero me niego a cambiar el contenido para que el ciclo pueda realizarse. Va contra mi ideología y prefiero dar mi testimonio aunque sepa que no vaya a trabajar más mientras esté Milei. Soy puto, hago películas sobre la inclusión, mi infancia fue atravesada por la dictadura y esta gente me obliga a negar todo lo que soy para poder trabajar. No, gracias. Hasta que no lo conté en público, no pude dormir. Retrocedimos 40 años en materia de libertad”.

Más marginados

Quien también vivió en primera persona el ambiguo criterio de libertad que maneja el Gobierno fue la periodista Silvia Mercado cuando el 6 de junio, como todos los días, intentó ingresar a la Casa Rosada para asistir a la habitual conferencia de prensa y su acreditación fue rechazada “por decisión discrecional”. Desde Radio Jai, medio en el que trabaja la politóloga, confirmaron que todos los pasos para su normal desempeño laboral y libertad de acción se habían cumplido en tiempo y forma. No obstante, desde el entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, le imposibilitaron por varios días su ingreso. El tire y afloje de libertades terminó con la presencia confirmada de Mercado en los pasillos de la Rosada pero sin la posibilidad de preguntar en cualquier conferencia de prensa que se realice.



Una semana antes a que la actriz Yuyito González saliese en todos los programas de TV contando la trastienda del romántico encuentro con el Presidente en el Teatro Colón, el procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, emitió un dictamen a pedido de la hermana Karina Milei en el que indica que los datos sobre los perros del primer mandatario son parte de su vida privada, mientras aseguró que el dinero para la construcción de los caniles en la Quinta de Olivos no provienen de fondos del Tesoro nacional, sino privados.

El conflicto de intereses tomó volumen luego que varios periodistas investigaran y le consultaran al vocero presidencial Manuel Adorni por la cantidad exacta de perros que viven en la casa presidencial y el gasto que ocasionan dichos canes. El nuevo dictamen de Barra ejerce una protección oficial a la cuestión de si son cuatro o cinco perros los vivos y si Conan aún se encuentra en este plano o no. De esta forma, el tema fue encapsulado bajo afirmaciones como “es información de naturaleza privada y familiar”, “no tiene relevancia pública” y “no debe ser divulgada bajo la mencionada ley”.



Otros que sufrieron la censura libertaria fueron los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, a quienes de la noche a la mañana se les prohibió el uso de términos como “cambio climático”, “agroecología”, “biodiversidad”, “género” y “sustentabilidad”, entre muchos más. Desde el mismo INTA aseguran en off the record: “La presión empresarial es tal que el Gobierno quiere esconder la terminología que concientiza sobre el peligro de desatender a la naturaleza. Ellos quieren inversiones e industrialización a toda costa, sin importarles si la tala indiscriminada de árboles es perjudicial para nuestro ecosistema o si la destrucción de los glaciares por la minería es nociva para la gente”.



La censura es una práctica que parecía desterrada.