"Furia" busca trabajo nuevo

La última edición de "Gran Hermano" contó con una protagonista que se destacó muy por encima del resto de los participantes del reality: Juliana “Furia” Scaglione. A las pocas semanas de iniciado el programa la concursante ya contaba con club de fans, los “furiosos”, y cada participación suya en la casa se viralizaba al infinito. Así, a pesar de que no logró ganar la competencia, su futuro parecía el de convertirse en una estrella mediática de un alcance mayor que el del resto de sus compañeros, los cuales caen en el olvido a las pocas semanas de terminado el programa.

Sin embargo, si bien los fanáticos, en gran parte, se siguen manteniendo fieles a ella, de mutuo acuerdo con Telefe decidió ponerle fin al vínculo contractual que le aseguraba un futuro más seguro en el medio. Entre el reclamo por más dinero, la confianza en su capacidad de ser ella quien tome las riendas de su futuro y cierto desinterés del canal en seguir ligado a un personaje que no pasa inadvertido ni escapa a la polémica, “Furia” quebró el paradigma al cortarse sola.

Adiós. “No estamos más juntos. Tengo libertad absoluta ahora”, explicó la ex hermanita sobre el abrupto fin de su vínculo con Telefe. Es que, lejos de lo que es habitual entre los participantes del reality, “Furia” optó por una rápida disolución de su vínculo con el canal a menos de un mes de la conclusión del programa.

La decisión sorprendió por dos motivos. Por un lado, porque al tratarse de una desvinculación de mutuo acuerdo el canal decidió prescindir de los servicios de la estrella máxima surgida del reality y ella optó por perderse las posibilidades de estar presente en los diversos programas de la grilla de Telefe, el canal más mirado del país.

Pero, por otro lado, se ratificó que lo de “Furia” fue una apuesta a ella misma ya que rechazó el suculento acuerdo de 3 millones de pesos mensuales que la señal había puesto sobre la mesa. El contrato no era para conducir un programa ni sumarse como panelista, por el momento, pero la intención era mantener la exclusividad a la búsqueda de elaborar un proyecto. Según confirmaron a NOTICIAS, las pretensiones de Scaglione eran mayores y, ante la falta de acercamiento entre las partes, se optó por romper el vínculo.

“Creo que el universo me va a poner en el lugar correcto”, dijo la ex participante sobre su futuro laboral, luego de afirmar que, si bien rescindió con Telefe, no tiene pensado firmar contrato con otra señal: “Por el momento, y esto es público, no le doy la visibilidad a ningún canal más que a mí misma”, detalló.

Más aún, “Furia” habló sobre sus planes a largo plazo y su deseo de trabajar en grandes producciones, como Disney o Marvel, aprovechando su experiencia como doble de riesgo y artista marcial. “Yo soy un personaje, soy doble de riesgo y hace mucho tiempo era artista marcial. Hay cosas que yo tuve que dejar atrás para poder trabajar de otras cosas”, dijo. Sin embargo, por el momento, su sustento viene por otro lado.

Las primeras vías de ingreso que la ex GH ha explotado se basan en las redes sociales, las presencias en eventos y hasta el envío de saludos en video, los cuales tienen un precio base de 5 mil pesos. También aprovecha su fama para ir a eventos y fiestas privadas, ya que muchos de sus fanáticos invierten para contar con su visita.

Pero precisamente esa troupe de fanáticos tan fieles han complicado sus proyectos para generar dinero fuera de la casa. “Furia” amenazó a su fandom con iniciarle acciones legales en caso de seguir utilizando su "marca registrada". "Hay algo que pedí, lo pedí hace semanas y ellos no lo cumplieron, y es que le saquen mi nombre a lo que es una especie de concesión o no sé qué tienen por una cuenta que se llama Furia Oficial o algo así", dijo en un streaming junto a Gastón Trezeguet, para luego agregar que, si esto no sucedía, procedería a iniciar acciones legales.

Fuera de Telefe, Scaglione busca aprovechar el envión de la fama televisiva para facturar. Dice que confía en su propia percepción, la que le dicta que ella representa, para sus fanáticos, algo similar a “Eva Perón o Diego Maradona”.

El tiempo dirá si su corazonada fue acertada o no.

