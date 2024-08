Veganos arrepentidos: los casos de famosos que volvieron a la carne

El vegetarianismo es un movimiento que creció a pasos agigantados en nuestro país a partir de la última década del siglo XX. La modificación de hábitos alimenticios, y más en un país tan orgulloso de su carne como la Argentina, fue sumando adeptos que se volcaron en forma masiva a lo vegetal.

En este contexto, y ante lo que reconocían como grandes beneficios para su salud, también muchas estrellas del show business nacional se sumaron a no incluir el consumo de carne en sus hábitos. Pero, ahora, algo está cambiando. Hoy, los famosos que antes publicitaban su no ingesta de carne, y que hasta animaban a sus seguidores a imitarlos brindándoles recetas y tips para reemplazar ese alimento de sus dietas, cambian de bando.

Agustina Cherri fue la última en sumarse a la lista de mediáticos que reconocen haber vuelto a ser omnívoros. Su confesión, además, resultó llamativa ya que la actriz era una de las grandes promotoras de la cocina macrobiótica y vegetariana a tal punto que, de chicos, sus hijos tenían prohibida no sólo la ingesta de carne, sino también las gaseosas, los dulces y los lácteos.

Marcha atrás

“Fui vegetariana durante 16 años, desde mi último embarazo comencé a incorporar todo tipo de alimento, me dieron ganas de volver a comer carne, y le di lugar a mi necesidad”, fue la contundente repuesta de la actriz cuando fue consultada en redes por sus hábitos alimenticios.

Sus seguidores se sorprendieron por la confesión de Cherri, quien era una de las máximas promotoras de este tipo de alimentación y hasta solía ser consultada en sus redes por recetas de este tipo. Cherri explicó que, aún luego del embarazo, no dio marcha atrás con su decisión y adoptó una dieta omnívora. “Hoy como muy balanceado y de todo”, destacó.

El cambio de Cherri sorprendió, además, porque en el 2016, en una entrevista con la revista Caras, había destacado que el vegetarianismo había cambiado para bien su salud: “Me siento mejor. Tengo mejor la vista, el pelo y me levanto con más energía que antes. Más allá de lo físico, que está buenísimo porque yo laburo con mi cuerpo, me favoreció en un montón de cosas el cambio de alimentación”, sostenía en aquel entonces.

La marcha atrás de Cherri no es la única. Jimena Barón confesó una “necesidad” similar cuando contó que dejó atrás la dieta cien por ciento vegetal. “Dejé después de tres años (de ser vegetariana). No sé cómo seguiré, pero ahora siento que necesito”, explicó el año pasado.

La actriz y cantante tomó la determinación de retomar la ingesta de carne cuando se encontraba enfocada en la realización del “Mala Sangre Tour”, el cual le requería un enorme desgaste físico y la necesidad de incorporar a su dieta mayor cantidad de proteínas para hacer frente a su ajetreado día a día. Más aún, en ese momento, Barón había incursionado en la práctica de la natación, por lo cual su gasto de calorías diarios era considerable.

Datos

A pesar de la deserción de estas estrellas de las huestes vegetarianas, el movimiento sigue creciendo en el país. Un estudio realizado por la Unión Vegana Argentina (UVA) junto a la empresa Kantar Insights Division en el 2020 estipuló que en ese momento la comunidad vegetariana y vegana en la Argentina estaba conformada por el 12 por ciento de la población nacional, es decir, unas 5 millones de personas. Otros estudios sitúan la cantidad de vegetarianos en el país en torno al 7 y el 9 por ciento de la población nacional, más en línea con el promedio en otros países del hemisferio occidental.

Más aún, los estudios en la temática afirman que, dentro del espectro de vegetarianos, una de las tendencias que más crece es la de los flexitarianos, es decir, aquellas personas que consumen eminentemente alimentos vegetales pero suman, ocasionalmente, carnes o pescado. En este sentido, la pandemia de Covid-19 hizo que muchas personas vuelvan a consumir carne. Por un lado, porque las medidas de aislamiento social motivaron la creatividad culinaria y muchas recetas incluían carne. Pero para otras personas esto se debió a que, ante el desconocido virus, sentían que la carne contribuía con su salud. Este fue el caso de Ginette Reynal, quien dejó el vegetarianismo tras ocho años.

Dieta

“Tuve Covid, adelgacé diez kilos en diez días, perdí pelo. Me pasé diez días con fiebre, sin comer, vomitando y sintiéndome pésimo. Me costó mucho reponerme y volví a comer carne. Tuve ganas y no me lo cuestioné, al contrario, me di cuenta de que muchas veces no nos permitimos cosas que tal vez son naturales. El cuerpo sabe y es inteligente y lo que quiere está bien. Hay que escucharlo. Como de todo y me encantan los sabores exóticos y las especias”, dijo Reynal sobre su cambio de hábito.

Además, hay otro motivo que lleva a que varios se bajen de la exclusividad de vegetales y vuelvan a incluir las carnes de modo habitual y es la abundancia de alimentos ultraprocesados. Este motivo fue el que llevó al actor británico Martin Freeman, protagonista de “El Hobbit” y “Sherlock”, a retomar la ingesta de carne. “Tras 38 años opté por comer carne antes que cualquier alimento ultraprocesado”, afirmó. Por simple deseo, por cuidar su salud o hasta para reafirmar la necesidad de comer sano, varios se están bajando de las dietas vegetarianas o, al menos, dándose el permitido de comerse una buena hamburguesa de vez en cuando.

por R.N.