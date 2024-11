Furcios que rinden: los bloopers de Susana Giménez

fines de septiembre se produjo el retorno de Susana Giménez a la televisión argentina. Tras cinco años de ausencia, la diva volvió a la conducción del histórico programa que lleva su nombre los domingos a la noche por la pantalla de Telefe.

El regreso significó la puesta al aire del tradicional formato televisivo que siempre llevó adelante Giménez: entrevistas a personalidades destacadas y reconocidas del país, juegos con grandes premios, otros concursos con famosos y también los sketchs. Pero, a pesar de tratarse de un formato que Susana realizó durante muchos años y que se convirtió ya en un clásico, este mes y medio al aire ha traído más de un dolor de cabeza a la producción y varios momentos extraños al aire por la gran cantidad de furcios, desprolijidades y otros errores que ha protagonizado la diva. Desde confundir las preguntas a sus invitados hasta sus tradicionales comentarios sobre los cuerpos ajenos que le han valido muchas críticas, el programa se convirtió en un compendio de metidas de pata y muchos televidentes esperan cada edición para saber cuál será el error de ese domingo.

Confusión

“Siento que me caigo”, dijo Susana en la edición del domingo 10 de noviembre antes de pedir un cambio de zapatos. Lejos de quedar ahí, la secuencia incluyó a un productor captado por las cámaras cambiándole los zapatos mientras el programa seguía como si nada. Esa “perlita” es la tónica habitual en la que se maneja el programa. En la misma edición, sin ir más lejos, la realización del juego con famosos y sus parejas generó aún más desconcierto cuando ni la propia conductora ni los participantes entendieron las reglas ni lo que había que hacer. Incluso el cantante Ezequiel “Polaco” Cwirkaluk mostró su enojo cuando se enteró que él no había resultado vencedor en lo que fue un extraño momento en el que nadie sabía bien cómo seguía el segmento.

Pero no es en los juegos que se dan las mayores confusiones, sino en las entrevistas. Todos los que han pasado por el living de la diva tuvieron que responder preguntas que no estaban dirigidas a ellos, datos erróneos, o directamente fueron confundidos con otras personas. Ya en el primer programa, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes sufrieron en carne propia esta situación.

Después de que De Paul hablara de su abuelo y del significado que tiene para él, ella miró a Paredes y le preguntó por Mónica, su madre. Pero el ex futbolista de Boca le dijo que no era la madre de él, sino de su compañero en el mediocampo de la Selección. “Dale, Su. Parece que te pasaron mal la información, ¿qué producción tenés?”, comentó De Paul riéndose. Minutos después, volvió a dirigirse a Paredes y le consultó: “¿Tu gran empuje fue tu abuelo Osvaldo?”, pero en realidad la pregunta estaba destinada a De Paul, quien otra vez volvió a reír. “Era mi abuelo, está bien, no pasa nada”, salió del paso el ex Racing.

En ese mismo programa, María Becerra sufrió algo similar. “Estás trabajando muchísimo, ¿empezás una gira por Europa? ¿Y primero cantaste con Coldplay, no?”, le preguntó Susana, confundiéndola con Martina “Tini” Stoessel. Otra cantante, Eugenia “Lali” Espósito, atravesó una situación similar. Susana le preguntó por el show que hizo en Vélez, siendo la primera mujer argentina en llenar el estadio. “¿De cuántos Vélez, cuatro, diez o dos?”, le preguntó la conductora. A lo que Lali respondió: “Un estadio”. Quien hizo cuatro funciones en el José Amalfitani en esa fecha fue otra cantante, Emilia Mernes.

Pero además de los errores, un viejo hábito de Susana despertó críticas: hablar de los cuerpos ajenos y su exagerado culto a la delgadez. “¿Vieron qué flaca estoy? Eso es lo primero que quiero que vean”, fue una de las primeras frases que soltó en el programa de su regreso. Sin embargo no quedó ahí. Al recibir a Sol Pérez, quien está embarazada, le dijo: “Engordaste poco”, motivando el enojo de muchos televidentes que se quejaron por el hecho de la insistencia de la diva en hablar de los kilos ajenos.

Broncas

Todos estos desatinos que ocurren durante el programa tienen, para Susana, un responsable claro: su equipo de producción. Sin ir más lejos, durante el último fin de semana, no dudó en dejarlos en evidencia. En el juego con famosos, “El Polaco” debía arrojar patitos de goma con una catapulta que lucía muy inestable y no lograba mantenerse parada. “Eso se va a caer siempre, ¿qué es esa porquería que armaron?”, preguntó Susana a su producción.

A pesar de los furcios y las complicaciones, la fórmula parece estar dando resultado. Porque si bien en Telefe esperaban cifras de rating mayores, lo cierto es que Susana se convierte, domingo a domingo, en lo más visto del día. Un show de furcios efectivo y rendidor.

por R.N.