Jorge Rial volvió a C5N para la cobertura de las elecciones

El 29 de abril, mientras estaba en Colombia, Jorge Rial sufrió un episodio cardíaco que, según él, hizo que estuviera muerto durante diez minutos. Tras esto y luego de retornar al país, el conductor se tomó algunos días sabáticos para cuidar su salud y luego retomó sus obligaciones laborales.

Pero si bien volvió a Radio 10 a conducir su programa radial, Rial nunca volvió a C5N, el canal en el que había debutado este año con "Argenzuela". Si bien el programa era una de las apuestas de la señal para consolidar el horario de la tarde, tras su percance de salud, Rial no regresó a la pantalla y ni él ni las autoridades de la señal dieron explicaciones acerca de la situación. Tanto, que ni siquiera se sabía si el programa continuaría sin su presencia.

Sin embargo, ante la programación especial pensada por el canal para la cobertura de las PASO 2023, el ex Intrusos retornó a la pantalla. A las 13, la edición especial de "Argenzuela" comenzó con él al frente y lentamente fue logrando que C5N se impusiera en la batalla por el rating contra sus dos rivales directos TN y LN+. El programa de Rial comenzó con bajos números, pero con el correr de las horas logró picos que superaban los 4 puntos, superando a los otros dos canales, que oscilaban entre los 3 y 3,5.

Flanqueado por Diego Brancatelli, Mauro Federico, Damián Rojo, Débora D'Amato y Alejandro "Pitu" Salvatierra, Rial logró escalar en el rating hasta posicionarse, por momentos, entre los tres más vistos del momento en toda la tevé argentina, incluyendo los canales de aire.

A pesar de estos números auspiciosos, el futuro de Rial está en el aire, ya que varias versiones, explican que no continuará en el canal del ex Grupo Indalo. Incluso, su ex "hermano de la vida" y ahora archienemigo Luis Ventura, afirmó que el conductor quiere volver a América, canal del que se fue tras una disputa con los directivos, que incluyó insultos en vivo.

Antes de iniciar su programa, Rial también tuvo tiempo de meterse en la contienda electoral a través de sus redes sociales. Luego de votar, aprovechó para hacerse eco de los dichos de Mauricio Macri contra Martín Lousteau.

El que votó tranquilo fue @mauriciomacri. Trato a @GugaLusto de operador y “paseador de perros”. Y venden paz y cordura. pic.twitter.com/yoSmllmQTz — JORGE RIAL (@rialjorge) August 13, 2023

A través de la red social, el conductor aprovechó para sacar pecho por su medición y retuiteó un mensaje que destacaba el buen andar en cuanto a rating del programa que está conduciendo.