Operativo VIP para la votación de L-Gante: música y seis patrulleros

El cantante Elián Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, quien está detenido desde el 6 de junio por estar acusado de privación ilegal de la libertad y amenazas, votó esta mañana en la Unidad Penitenciaria 58 de Ingeniero Budge, al contrario de lo que se estimaba, que lo haría en establecimiento educativo de la localidad bonaerense de General Rodríguez, de donde es oriundo. Para él se organizó un operativo VIP como a ningún otro preso con el mismo derecho

La gestión para que L-Gante pudiera cumplir su derecho cívico este domingo 13 de agosto fue obra de su nuevo abogado Diego Storto, quien solicitó el derecho que el Código Penal le ofrece a todos aquellos que están privados de su libertad aún sin sentencia firme.

En un principio se pensó que el cantante sería trasladado a la Escuela EP N° 7/ ES N° 15, ubicada en calle Pte. Perón y San Martín, del partido de General Rodríguez, mesa 249, orden 62 -según padrón electrónico definitivo-; junto a una caravana con sus fanáticos y la icónica limusina blanca que traslada a su familia, autollamada “La Mafilia”, terminó siendo una votación en la Unidad Penitenciaria 58, ubicada en avenida Capitán Giachino al 1800, de Ingeniero Budge, acompañado por más de seis patrulleros y solamente una veintena de conocidos se acercaron al lugar sin tener acceso al cantante, quien vestió en todo momento un chaleco antibalas y no realizó declaraciones a la prensa.

Entre su llegada al penal y su regreso a la DDI de Quilmes donde continuará detenido, no pasaron más de 15 minutos, en los que un fuerte operativo policial impidió que la prensa tuviera acceso al cantante. El cerco policial también mantuvo alejado a un auto que circulaba con la música del cantante a todo volumen por la periferia de la Unidad Penitenciaria, donde estaba realizando el sufragio.

Cabe destacar que en total son 70.018 presos los detenidos que están habilitados para realizar su voto en el marco de las elecciones primarias, simultáneas y obligatorias (PASO). Por su parte, el Código Electoral Nacional reconoce el derecho a votar a las personas procesadas que se encuentren cumpliendo prisión preventiva.Si la persona procesada está detenida en un distrito electoral diferente al que le corresponde por su domicilio registrado, votará en el establecimiento donde se encuentra alojada y el voto se computará para el distrito donde está empadronada. Por lo tanto, si bien Valenzuela votó en la localidad de Ingeniero Budge, su voto se computará para el partido de General Rodríguez.

En los últimos días trascendió que solo podían realizar su voto los considerados “Presos Vip”, aquellos que tiene “privilegios” en las unidades penales donde residen. En las PASO que se realizaron en agosto del 2019, tomó dimensión que el ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou y el ex ministro Julio de Vido,votarián respectivamente en Ezeiza y Marcos Paz por ser considerados “vip”, sin embargo la ley habilita a todos aquellos que su condena no está firme.