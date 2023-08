Boca de urna: por qué fallan las encuestas

Error de muestreo: Uno de los mayores desafíos en las encuestas es obtener una muestra representativa de la población en estudio. Si la muestra no es realmente representativa, puede haber un sesgo en los resultados. Por ejemplo, si ciertos grupos demográficos están subrepresentados o sobre-representados en la muestra, los resultados pueden estar distorsionados.

No respuesta: No todas las personas encuestadas participarán en la encuesta. Si los que eligen no participar tienen opiniones diferentes a los que sí participan, esto puede llevar a resultados inexactos.