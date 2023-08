Los millones de Joe Lewis en la mira

Tras pagar nada menos que 300 millones de dólares como fianza, Joe Lewis (86) recuperó su libertad. Sin embargo, aunque seguirá el proceso judicial fuera de prisión, el magnate inglés continúa siendo investigado en el marco de una causa penal por fraude financiero y tráfico de información privilegiada.

La caída del multimillonario, que amasó un capital superior a los 6 mil millones de dólares, no sólo sólo fue sorpresiva, sino que además incluyó un par de condimentos que la vuelven particular. Desde conversaciones encriptadas que salieron a la luz y constan en el expediente judicial hasta la mención a un “amigo argentino con el que suele jugar al póker” que también habría sido beneficiado por el tráfico y abuso de información privilegiada por parte de Lewis, pero del cual no se sabe su nombre.

En concreto la causa que encabeza el fiscal Damian Williams y que se tramita en una corte distrital de Nueva York, afirma que Lewis se valió de su posición de poder en los directorios de distintas compañías para acceder a información privilegiada que luego utilizó para que seleccionadas personas de su entorno realizaran operaciones bursátiles eximidas de todo riesgo y con la garantía asegurada de lograr beneficios económicos inmediatos.

La causa

De acuerdo a la investigación del fiscal Williams, en octubre de 2019, Joseph Lewis recomendó a su asistente ejecutivo y a otros amigos que compraran acciones de la empresa Mirati antes de un importante anuncio sobre los resultados de ensayos clínicos. En concreto, avances de una medicación contra el cáncer.

Basados en la información proporcionada por Lewis, estas personas compraron acciones de Mirati y, cuando se anunciaron los resultados favorables del ensayo clínico, vendieron sus acciones y obtuvieron ganancias considerables. Más aún, el propio Lewis les prestó 500 mil dólares a sus dos pilotos para que ellos compraran acciones y le devolvieran el dinero un mes después, cuando las vendieran.

Además de Patrick O’Connor y Bryan Waugh, los dos pilotos de su jets privados, también está imputada Carolyn Carter, ex modelo y también ex pareja del magnate. La mujer habría gastado todos su ahorros en comprar más de 16 mil acciones de la empresa, las cuales vendió dos meses después. De acuerdo al expediente, la ex concursante de Miss Mundo habría realizado varias operaciones similiares, todas en empresas en las que Lewis ya tenía acciones. “Por la relación personal que los unía, que comenzó en 2015, era imposible que Carter no supiera que Lewis le brinda información confidencial”, detalla el escrito del fiscal Williams.

Otro de los beneficiados fue el misterioso “amigo argentino que solía jugar al póker” con Lewis. En la causa no se aportan indicios sobre quién puede ser, pero su existencia refrenda la cercanía del inglés con altas esferas del poder local, algo que ya había quedado manifiesto luego de que trascendiera que jueces federales, fiscales y funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en un grupo autodenominado “Los huemules”, se hospedaran en la enorme estancia de Lewis en la Patagonia, por una invitación del Grupo Clarín, a finales del año pasado.

La estancia a orillas del Lago Escondido está envuelta en controversia, además, debido a que Lewis está acusado de apropiarse de 12 mil hectáreas, incluyendo dicha residencia, que impiden el libre acceso del resto de la ciudadanía al lago. Desde Hidden Lake, la firma que representa los intereses financieros del billonario en el país, se mantienen firmes y reiteran que el acceso no está prohibido y que existe un camino. Incluso se generó, a fines de 2022, un cruce con Juan Grabois, actual precandidato presidencial, quien irrumpió en la estancia, acompañado por un grupo de militantes, exigiendo que se libere el acceso.

Pero lo vínculos de esta causa con nuestro país no terminan ahí. El juzgado que llevará adelante el proceso judicial contra Lewis tiene historia en Argentina. La Corte del Distrito Sur de Nueva York, es la misma que en su momento y hasta su fallecimiento, encabezó Thomas Griesa, quien llevó adelante la causa de los “fondos buitres”, fallando a favor de ellos y empujando a Argentina hacia el default selectivo.

Acorralado

Las investigaciones sobre fraudes bursátiles son comunes en Estados Unidos, donde Wall Street y su compra-venta de acciones es casi un pasatiempo nacional. Sin embargo, muchas de ellas no prosperan debido a la habilidad de los empresarios para camuflar este tipo de operaciones y la incapacidad de los investigadores para poder desentrañar este tipo de maniobras.

De todos modos, en esta oportunidad, la cantidad de material recogido por la fiscalía y la abundancia de pruebas que dicen tener, acorrala a Lewis. De ser encontrado culpable, el magnate se enfrenta a severas penas: Fue acusado de trece cargos de fraude de valores, cada uno de los cuales conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión; otros tres cargos de fraude de valores, con una sentencia máxima de 25 años de cárcel, y tres cargos de conspiración, los cuales conllevan una sentencia máxima de cinco años de prisión cada uno.

Lewis insiste en declararse “no culpable” y para solventar la fianza de 300 millones de dólares, puso como garantía su yate Aviva de 98 metros de largo y un avión privado. Mientras, la Justicia estadounidense le retuvo el pasaporte y lo conminó a quedarse en uno de los tres estados: Nueva York, Florida o Georgia. La causa sigue avanzando. Y repercutirá por estos pagos.