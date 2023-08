La histórica marca de gorras que arrasa en Argentina de la mano de Bizarrap

Cuando se habla de gorras deportivas, New Era Cap Company es toda una referencia en el mundo. El aporte que la marca ha hecho en este área es, sin lugar a dudas, algo increíble. Fundada en Nueva York en 1920, estuvo ligada desde sus inicios a los deportes. Principalmente, a aquellos que son más populares en Estados Unidos, como el basquet, el fútbol americano y sobre todo, el baseball. Un siglo después, la marca sería furor lejos de la Gran Manzana, en Argentina. Y paradójicamente no asociada a ninguna actividad física, sino a la música, con el DJ más escuchado del país: Bizzarrap.

En 1934 comenzaron a producir gorras para un equipo de Cleveland, Ohio, lo que los llevó a un gran reconocimiento. Pero, sin dudas, el hecho que marcó un antes y un después fue la creación de su modelo más icónico: las 59FIFTY, pensadas por Harold Koch, el presidente en ese entonces. Esta gorra destacó de los otros modelos por ser plana y cerrada, haciendo que los usuarios tuvieran que saber su talla para poder usarlas correctamente.

Este diseño a su vez, fue el primero que no sólo mostraba el escudo de un equipo en el centro, sino que también lucía detalles y parches representativos del club, como monumentos o referencias a las ciudades de origen. Un ejemplo de esto son las gorras de los New York Yankees que tiene a la estatua de la libertad y a una manzana como símbolos.

Al mismo tiempo, New Era comenzó a construir una relación más auténtica con los clientes. No era cuestión de ir a un local, comprar una gorra y no volver. Para nada: su modelo icónico debe tener un calce perfecto y, en caso de que eso no suceda, los locales siguen contando con una máquina específica que sirve tanto para expandirlas como para plancharlas. Esto aumentó su prestigio a punto tal que dejó de ser un simple sponsor de equipos deportivos para convertirse en la marca de gorras definitiva. La historia empezaba a escribirse en letras doradas y desde allí empezaría su expansión por el mundo.

59FIFTY, el modelo mas iconico. Cortesia New Era Argentina

Apenas 30 años después de cerrar su primer contrato con los Cleveland Indians (hoy, Cleveland Guardians) en 1965, New Era ya era la mayor productora de gorras de Estados Unidos y vestía a más de la mitad de los equipos de la Major League Baseball (MLB por sus siglas). En 1993 la competencia perdió todas sus posibilidades: New Era firmaba un acuerdo de exclusividad con todos los equipos de baseball y sacaba su famosa The Authentic Collection (una serie de gorras clásicas) que a día de hoy sigue vigente. Todo el auge de la marca se vio beneficiado también por Spike Lee, el prestigioso director de películas como Malcom X, que aparece en cámara con gorras de la marca, principalmente de los New York Yankees, equipo del cual es fanático y para el que ha llegado a diseñar gorras para las Series Mundiales en 2019.

Spike Lee usando una New Era diseñada por el. Foto de MLB

El renacimiento

A comienzos de milenio el director general de la empresa entendió que había que cambiar la fórmula: El baseball había perdido mucho terreno ante el fútbol americano y el básquet , mientras que el fútbol (soccer, como se lo conoce allí) cada vez agitaba más el tablero, ganando seguidores y generando millones. Es por eso que New Era decidió expandirse por todo el mundo definitivamente: firmó varios acuerdos con grandes del fútbol mundial como el Manchester United o el Chelsea de Inglaterra, además de aliarse con varios equipos de la Major League Soccer( MLS) como el Inter de Miami, equipo que acaba de incorporar a Lionel Messi.

En Argentina la marca está hace varios años, pero recién en 2022 montó un local exclusivo. Antes, las gorras no sólo eran muy pocas sino que se vendían mayormente a través de la página web. En septiembre del año pasado finalmente abrió sus puertas en el Alto Palermo Shopping y las ventas aumentaron.

Stand de la marca en el Alto Palermo Shopping. Cortesia New era Argentina

New Era y Bizzarrap

Lo que se narró hasta aquí es apenas una parte del camino de New Era hacia el éxito. La marca en el último tiempo ha colaborado con varias personalidades y otras empresas. Por ejemplo, con Jayson Tatum (jugador de los Boston Celtics) o Fear Of God, empresa de ropa muy conocida. La firma ha llegado a aliarse con Star Wars y hasta con el Museo del Louvre. Bizarrap ya era conocido por sus producciones musicales y sus shows por todo el mundo, y su gorra era todo un símbolo de identidad antes de asociarse a esta marca.

Pero New Era tuvo una idea de oro. Antes, la gorra del productor era hecha por un diseñador exclusivamente para él y sin fines de lucro. Ese accesorio definía gran parte de su personaje y de su fama (de hecho, nunca se la quita) y era importante llevarla a otro nivel.

Se montó, entonces, una entrada al mercado “a lo grande”: la gorra se presentó al público en una de las célebre Music Sessions, puntualmente en la del artista mexicano Peso Pluma, que cantó una canción que cuenta con más de 150 millones de reproducciones en Youtube. El video salió en mayo, pero recién en julio la espera terminó: la gorra New Era Bzrp era un producto oficial.

La colaboración también contó con la venta exclusiva a través de Mercado Libre, no sólo en Argentina sino también en Chile, México y Colombia. En apenas horas vendió miles de unidades y a principios de agosto encabeza el ranking de gorras más vendidas de toda la plataforma. Ahora se espera su llegada a las tiendas oficiales. ¿De qué modelo se trata? Es una 9forty, un modelo ajustable que se adapta fácilmente a la cabeza del comprador, lo que facilita su venta online.

La gorra New Era Bzrp en mercado libre

Definitivamente, New Era encontró la forma de arrasar también Argentina. Un siglo después de su creación en Nueva York, la marca sigue encontrando buenas ideas para concretar resultados inmejorables.