Cómo funciona Worldcoin, la polémica aplicación que fue denunciada

A principios de año, NOTICIAS lo adelantó. En las principales ciudades de veraneo aparecieron unas extrañas máquinas que llamaban la atención de los turistas. El dispositivo se llama ORB y es una esfera plateada que se sostiene sobre un pie de un metro y medio: promocionaban una nueva criptomoneda llamada “Worldcoin”. Esa que ahora será llevada a juicio.

El speech que usaban las promotoras que atrapaban la atención de los jóvenes era breve: “Es una billetera virtual. Es como un ‘MercadoPago’, pero de criptos”, dicen. El enganche es eficaz: “Si te bajás la app ahora te regalamos automáticamente 25 worldcoins y, además, te regalamos tres cursos. Por cada uno se te acreditan 3 dólares”, agregan. Las consultas que hacen los curiosos son obvias: “¿Es gratis?, ¿no tengo que hacer nada?”. Las promotoras dicen que no, que lo único que tienen que hacer es descargarla y validar su identidad acercando su rostro al aparato. Listo.

Con tal de acceder a los dólares, las personas accedían voluntariamente y con una sonrisa a que el ORB escanee el iris de su ojo. "Nadie preguntaba detalles sobre la privacidad, la seguridad informática, las forma en que la compañía podía usar los datos biométricos que almacena el dispositivo o qué pasaría ante un eventual hackeo de esa información. Hay plata gratis y una cuota de encanto futurista", contó Giselle Leclerq, la corresponsal de NOTICIAS en la Costa, en aquella oportunidad.

Por esa razón, el abogado Daniel Monastersky, integrante de Data Governance Latam y director del Centro de Estudios en Ciberseguridad y Protección de Datos, presentó una demanda ante la Agencia de Acceso a la Información Pública. Según sus argumentos, podría haber una posible violación de WorldCoin a la Ley Nacional de Protección de Datos Personales y, además, la falta de cumplimiento de estándares de privacidad y seguridad en el relevamiento de datos biométricos.

Funcionamiento.

Las promotoras suelen estar acompañadas de jóvenes de mayor edad. Ellos fueron quienes derivaron la consulta de NOTICIAS para hacer una entrevista con el representante de Argentina de “Worldcoin”, pero nunca se comunicaron. Por redes sociales, la empresa tampoco respondió.

Worldcoin desembarcó en Buenos Aires a finales del 2022 y se hizo conocida por sus puestos en la Costa. Además de Pinamar, el grupo de promotoras con el ORB también estuvo en Villa Gesell y Mar del Plata. Cuando se googlea el nombre de la compañía aparecen artículos periodísticos de los países en los que opera en los que se advierte sobre la polémica recolección de datos biométricos. Los especialistas consultados por NOTICIAS sabían de su existencia y manifestaron sus alertas.

Adam Dubove, especialista en el tema y director de Ichimoku Fibonacci, fue contundente: “De todas las criptos que existen, Worlcoin me parece la más perversa. El mecanismo de distribución consiste en que una persona le entregue sus datos biométricos a un tercero con poca claridad de quién es ese tercero y qué hace con ellos a cambio de unos token sin valor”, aseguró.

Natalia Zuazo, especialista en tecnología y consultora de la UNESCO, puso el foco en los grises legales: “Entré al sitio a buscar cuál era la política de privacidad y aparece un cartel que dice ‘completamente privado para siempre’. Pero cuando me fui a fijar bajo qué ley trabajan, no aparece nada. No hay referencias sobre la legislación argentina, pero tampoco, por ejemplo, al Reglamento General de Datos de la Unión Europea, que es el que podrían estar usando porque operan mundialmente”, sostuvo.

Worldcoin y las alertas sobre los datos biométricos

Las promotoras explican que la única forma de validar la identidad que tiene un usuario es a través del escaneo del iris del ojo con el ORB. “Esto es para que una persona no se haga más de una cuenta y reciba dos o tres veces el dinero”, dicen. El mecanismo de verificación se llama “truth of humanity”. Y aclaran que la compañía “no guarda los datos”. “Es imposible que no almacenen. Si no los guardás, ¿cómo chequeás después que esa persona no se hizo ya una cuenta?”, se pregunta Zuazo.

Worldcoin Argentina no tiene un lugar físico, sino que se mueve por el ORB en distintos puntos de encuentro. Si alguien quiere descargar la aplicación en Buenos Aires, por ejemplo, tiene que buscar en redes dónde estarán las promotoras.

Los especialistas dividen los riesgos en dos: aquellos asociados a la entrega de datos biométricos y los financieros.

“Los sistemas de uso de datos biométricos existen en aeropuertos o bancos y están sujetos a reglas. ¿Por qué es tan importante controlarlos? Porque, por ejemplo, frente a un hackeo o a un problema de seguridad, vos podés cambiar la contraseña de tu mail o tu teléfono. Pero la biometría vos no la vas a poder cambiar nunca”, explicó Zuazo.

En cuanto a lo financiero, las mismas promotoras le dicen a los clientes que “por ahora, la moneda no tiene valor. Pero a medida que se haga más conocida va a costar más. Por eso ahora estamos haciendo esta campaña”. Dubove sostuvo que este mecanismo tiene un final anunciado -similar al que ya se vio con otras monedas virtuales -: “Una vez que generan atención sobre el token en cierto nicho empieza a subir su precio por la demanda. Los fundadores, los miembros del equipo y sus amigos ahí venden sus millones de token y ganan millones de dólares. Luego el precio vuelve cercano al cero. Los que compraron pierden y los que armaron el proyecto abandonan y se ponen a preparar el próximo”, sostuvo.