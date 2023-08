La insólita sugerencia de Moria Casán a Sergio Massa: "Pirámide de vaselina"

Acostumbrada a hacer ruido con sus declaraciones, Moria Casán no quiso que su apoyo a la candidatura de Sergio Massa pasara desapercibido. Por eso, cuando le preguntaron por un consejo para el precandidato de Unión por la Patria, la actriz indicó: "Le haría una sugerencia. Algunas veces me pregunta cosas y yo le digo mirá: yo tengo un modus operandi, un modus vivendi que es la pirámide de vaselina", dijo. Y completó: "Que no te enganches ni con lo bueno ni con lo malo. Enfocarte en lo tuyo y siempre para adelante".

Moria, la actual pareja del padre de Malena Galmarini, participó del encuentro del domingo con artistas e intelectuales de la fórmula de Unión por la Patria y reveló cómo es su relación con Massa. "Lo conozco como sus valores, como padre, como hijo, como marido y ahora como yerno que es un amor, lo describió. Y agregó: "Un hombre súper afable, de grandes valores, muy amante de su país".

Por último, la diva de la televisión concluyó con sus elogios en una entrevista con la TV pública: "Yo conozco la brillantez, él está blindado. Yo le digo vos tenés que enfocarte en vos". Lo anecdótico del asunto es, además, que ese extracto de video fue enviado por los canales de comunicación que habitualmente usa Massa para informar sus novedades de la gestión.

Moria Casán y Pato Galmarini revelaron hace un año su relación. “Mamá Mo”, la llaman cariñosamente en el entorno Massa-Galmarini. Según contaron en un video, se conocían desde hacía décadas, cuando la actriz conducía el programa "A la cama con Moria".

El domingo, tras oficializar su apoyo a la candidatura de Massa - Rossi, Moria completó: "Sergio no juega a vergalandia, a ver quién la tiene más grande", expresó. Por otro lado, agregó: "Amé al Chivo, lo he escuchado otras veces pero nunca en una charla tan amena como estas. Adoré estar, aguante Argentina, aguante los argentinos, nunca me tuve que ir de mi país porque mi país me dio todo. Amo profundamente este país y estoy orgullosa de ser argentina".