Dady Brieva cancelado en el regreso de Midachi

No son tiempos fáciles para Dady Brieva. Poco queda de ese entusiasta humorista que en los comienzos de los 90 levantaba al público a pura carcajada junto a su mítico grupo Midachi en aquellas recordadas y maratónicas temporadas en la Avenida Corrientes, como tampoco de aquel actor que encendía el rating cuando protagonizaba “Gasoleros” o “El sodero de mi vida” en el prime time de Canal 13. Su sonrisa de santafesino bonachón generaba empatía inmediata.

Pero hoy la taba se le dio vuelta y el hombre éxito se convirtió en un irascible militante del peronismo que no para de cancelar shows por no vender entradas y por el rechazo que generan sus exabruptos. El fin de semana pasado, en un raid mediático que realizó con el objetivo de promocionar la gira por Uruguay de su obra “Super Dady, el mago del tiempo”, sus frases irónicas y provocadoras le volvieron a jugar una mala pasada y terminaron con la cancelación de gran parte de sus shows por decisión de los productores.

En el programa radial “Malos pensamientos” del periodista Orlando Petinatti, Brieva chicaneó al conductor con una sentencia poco feliz: “Agradezcan que nos va mal para que ustedes puedan vivir bien”. Frase que inmediatamente se convirtió en tendencia en Twitter y generó una marea de 15 mil internautas repasando vida y obra del ex Midachi. Y continuó con su verborragia militante: “Los uruguayos en Argentina no van a las bibliotecas, no entran a un puto teatro, van a la farmacia y se vienen con las bolsas llenas de productos de Farmacity… No le muerdan el brazo a quienes les dan de comer”.

Algo es cierto, los periodistas encuentran en Brieva -quien nunca se niega a ir a programas a hablar de política- una bomba de mecha corta. Y lo hacen explotar rápidamente. Nadie le pregunta sobre la vida, el amor o su carrera, sino por su mirada peronista y antimacrista.

En el programa “Buscadores” de la señal uruguaya VTV, ante la reflexión del periodista Antonio Maeso sobre un discurso de Alberto Fernández, lanzó una contraofensiva contundente: “Mi presidente dice muchas boludeces, como lo han dicho tus presidentes de mi país”. Otro momento incómodo se vivió en la versión oriental de “Polémica en el bar”, con la periodista Patricia Madrid, quien lo cercó con una vieja disputa rioplatense por las plantas de celulosa: “Nosotros no nos vamos a olvidar de Cristina ni de su fallecido marido cuando nos bloquearon las fronteras y nos perjudicaron con lo de las pasteras. Entonces, la memoria es importante”, le dijo, a lo que Brieva contestó con un recuerdo de la guerra de Malvinas: “Y ustedes le cargaron nafta a los aviones de Inglaterra que mataron a nuestros soldados. Yo también tengo memoria y no me olvido de eso”.

Militancia

Orlando Petinatti, el periodista uruguayo con el que Brieva polemizó, le cuenta a NOTICIAS: “Dady cree en lo que predica. Está convencido y contra eso no se puede hacer nada”. Además dice conocerlo desde el 2003, cuando le realizó su primera entrevista, y aunque no coinciden en la cuestión política, lo reconoce “amable, divertido y agradecido”. “Siento que el personaje K se apropió del humorista, pues hace humor sólo para aquellos que simpatizan con el kirchnerismo. Si bien no estoy de acuerdo con la cancelación artística porque hay que saber separar a la persona del personaje, considero que el primero en unir las partes fue él mismo, que se embanderó artística y personalmente con su ideología”.

Pero todo esto no es nuevo. En el año 2016 Brieva canceló cuatro shows en las provincias de Salta y Tucumán por pronunciarse contra el gobierno del entonces presidente Mauricio Macri. Esta vez, fue la penosa cifra de 17 entradas vendidas sobre un aforo de 700 localidades lo que obligó a la productora Ápice a cancelar la presentación en el Teatro Macció de la ciudad de San José y gran parte de la gira por el país charrúa, que incluía las localidades de Salto, Fray Bentos, Mercedes, Melo, Durazno, Florida y Punta del Este. Esa fue la excusa esgrimida, aparte del repudio que generaron sus frases.

“Recuerdo que en el 2013, Dady llegó a festejar más de mil funciones de su obra ‘Dady Man, recuerdos de barrio’ en el teatro Astral, obra que iba de jueves a domingos con una entrada que no era económica”, cuenta a NOTICIAS una asistente que trabajó con el humorista en los comienzos del 2010. “Venían todos los famosos a verlo y fue un verdadero éxito, la gente se reía mucho. En esa época Dady era lo que hoy es el fenómeno Piaf”, completa.

Por su parte, Brieva justificó la cancelación de gran parte de su gira por una cuestión artística y una saturación del mercado, negando que el público le haya dado la espalda por haber repudiado a los uruguayos en pos de su militancia kirchnerista. “Se levantaron funciones porque hay muchos elencos y mucha oferta teatral que va desde Argentina. A nosotros, los argentinos, nos conviene porque el valor de la entrada allá es mucho mayor y por eso vamos todos”, se justificó.

Midachi

Sin rencores, pero subrayando de manera tácita la grieta que definitivamente lo alejó de su ex compañero de fórmula Dady Brieva, Miguel del Sel prepara junto a Darío “Chino” Volpato su regreso a los escenarios. El humorista adelantó a NOTICIAS el nombre del nuevo espectáculo: “No se va a llamar ni MiChi ni ChiMi, el nombre que barajamos y seguramente quede es ‘Miguel y Chino en banda’. El resto ya lo tenemos definido. Haremos temporada en Carlos Paz y debutamos el 25 de diciembre en el teatro Holiday.

La producción es de Miguel Pardo, ‘Chino’ Volpato y mía”. Del Sel cuenta que los acompañarán Idania Dowman, conocida como “la voz del jazz de Panamá”, el humorista e imitador Mauricio Jortack, el campeón mundial de hip hop Maximiliano Chavarria, el mago Richard Laffite y seis músicos en vivo. Y concluye: “Habrá una pantalla gigante y un juego de luces y sonido que dará que hablar. Estamos muy entusiasmados”.

Como Brieva, tampoco Del Sel es ajeno a la política. En el 2011 fue candidato a gobernador de Santa Fe por el PRO, y en el 2015 el entonces presidente Mauricio Macri lo designó embajador en Panamá, cargo al que renunció en el 2017 por sentirse lejos de su ciudad natal.

por Mariano Casas Di Nardo