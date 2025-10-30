Julia Mengolini insultó a los tenistas y le respondió la AAT

La periodista Julia Mengolini volvió a quedar en el centro de la polémica tras lanzar una frase que encendió a deportistas y dirigentes: “Para ser tenista hay que ser tonto”, dijo en su programa, donde además aseguró que ella misma era “demasiado inteligente para jugar bien al tenis”. La afirmación, presentada en tono irónico, no tardó en multiplicarse en redes sociales y generar malestar en el ambiente del tenis argentino.

La Asociación Argentina de Tenis (AAT) respondió con un comunicado oficial en el que calificó los dichos como “ofensivos y despectivos”, y defendió los valores del deporte. La organización destacó que el tenis representa esfuerzo, disciplina y formación, y que miles de jugadores, entrenadores y familias sostienen la actividad en todo el país con sacrificio y compromiso. “El respeto es la base del deporte”, remarcaron.

Frente a la reacción, Mengolini se defendió diciendo que sus palabras no fueron un insulto directo sino una “provocación” sobre lo que considera características del ambiente tenístico. Sin embargo, lejos de bajar la tensión, reiteró que ve al tenis como “un mundo cerrado” y sostuvo que su comentario apuntaba a cuestionar un deporte históricamente asociado a sectores privilegiados. Sus seguidores celebraron el gesto irónico, mientras sus detractores la acusaron de menospreciar una disciplina que le dio prestigio internacional al país.

El intercambio sumó respuestas de jugadores y fanáticos que denunciaron “clasismo invertido” y recordaron que el tenis argentino se sostiene también sobre programas barriales, clubes de barrio y proyectos de inclusión. La polémica expuso, una vez más, el impacto que pueden tener comentarios al pasar en tiempos de alta sensibilidad social y amplificación inmediata. Para la AAT, fue una oportunidad para reivindicar la actividad; para Mengolini, una nueva batalla discursiva que la mantiene en escena.

