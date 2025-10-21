L-Gante acusado de robar una moto policial

Elian Valenzuela, más conocido como L-Gante, vuelve a ocupar el centro de la escena mediática, esta vez por un nuevo escándalo ocurrido durante su participación en la Fiesta de la Primavera y aniversario fundacional de Roque Pérez. El episodio, que recién trascendió públicamente, se produjo el 28 de septiembre, cuando el cantante habría tomado sin autorización la moto de un efectivo policial para evadir el embotellamiento que se generó tras el show gratuito que congregó a unas nueve mil personas.

Según la denuncia, el artista recorrió un corto tramo hasta ser detenido y recuperado el vehículo por las fuerzas de seguridad. La imputación que pesa sobre él es por el delito de “hurto en grado de tentativa”, una figura penal menor, aunque su situación judicial podría agravarse debido a antecedentes previos. El cantante ya enfrenta una condena en suspenso a tres años de prisión por amenazas coactivas y daños, un fallo que aún no quedó firme por haber sido apelado por su defensa.

Además, el artista acumula otros episodios judiciales y policiales que marcaron su carrera. En junio de 2023 había sido detenido por presunta privación ilegítima de la libertad y amenazas con arma de fuego, luego de un altercado en General Rodríguez. Pasó varios días detenido en una causa que generó amplia repercusión mediática antes de ser liberado por falta de mérito. También tuvo enfrentamientos públicos con efectivos policiales, denuncias por disturbios y varios cruces mediáticos que contribuyeron a consolidar su imagen de figura polémica dentro del ambiente musical.

El periodista de policiales Mauro Szeta explicó que el hecho de Roque Pérez se produjo al finalizar el recital, cuando el cantante intentaba abandonar el lugar en medio del caos vehicular. En ese contexto, Valenzuela habría “abordado de forma intempestiva el motovehículo policial”, según consta en la denuncia. Tras ser interceptado, los agentes lograron recuperar la moto y notificarlo de la imputación. Aunque se trata de un hecho de menor gravedad, los antecedentes del músico podrían influir negativamente en el tratamiento judicial del caso si la causa avanza.

Lejos de mantenerse al margen de los conflictos, el intérprete de “Malianteo 420” también realizó en los últimos días un anuncio sobre su carrera. El 20 de octubre comunicó que Maxi El Brother, su histórico representante, ya no formará parte de su equipo. “Comienzo una nueva etapa en mi carrera”, señaló L-Gante en redes sociales, en medio de una etapa de reestructuración profesional y personal. La noticia coincidió con su reciente acuerdo judicial con Tamara Báez, madre de su hija Jamaica, con quien logró cerrar una extensa disputa legal mediante un nuevo pacto de cuota alimentaria.

Durante el mismo evento en Roque Pérez, y en contraste con el episodio que derivó en la denuncia, L-Gante protagonizó un gesto que fue celebrado por sus seguidores. Tras lanzar al público su remera y sus zapatillas, el cantante invitó a un pequeño fanático a su camarín y le obsequió una de sus cadenas de oro, valuada en una suma considerable. El momento fue registrado en imágenes que se viralizaron rápidamente, mostrando al artista colocándole la joya al niño y fundiéndose luego en un abrazo emotivo.

Pochi, creadora de la cuenta de espectáculos Gossipeame, relató la escena y destacó el gesto del músico: “Me contaron que Elian en Roque Pérez le regaló una cadena a un chico, tiró remera, zapas y se fue a pata. Un genio”. El episodio, ampliamente difundido en redes, mostró una faceta más humana de Valenzuela, que parece oscilar permanentemente entre la generosidad y la controversia. Así, mientras enfrenta un nuevo frente judicial, el artista continúa intentando equilibrar su vida pública entre los gestos de cercanía con sus fans y los recurrentes conflictos que ponen a prueba su carrera y su imagen.