Alerta: Aerolíneas retira ocho aviones por fallas mecánicas

Aerolíneas Argentinas confirmó este jueves que decidió retirar temporalmente de operación ocho aviones Boeing 737-800 luego de que uno de ellos sufriera una falla en pleno despegue desde el Aeroparque Jorge Newbery. Se trata de una medida preventiva que apunta a revisar los motores CFM56-7B, fabricados por CFM International, que impulsan buena parte de la flota de corto y mediano alcance de la compañía.

El incidente que originó la decisión ocurrió el miércoles, durante el vuelo AR1526 con destino a Córdoba, cuando uno de los propulsores del avión presentó una anomalía poco después del despegue. La tripulación interrumpió el ascenso y realizó un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto de Ezeiza sin que se registraran heridos ni daños mayores.

En un comunicado oficial, la empresa explicó que “a raíz de este suceso, Aerolíneas Argentinas decidió suspender preventivamente las operaciones de ocho aeronaves B737-800 equipadas con motores del mismo fabricante y de las mismas características que los afectados en estos eventos recientes”.

Los aparatos involucrados son las unidades LV-FQY, LV-FQZ, LV-FSK, LV-FUA, LV-FUB, LV-FUC, LV-FVM y LV-FVO, que permanecerán en tierra hasta completar un proceso de inspección técnica integral.

Fallas antes de tiempo

Fuentes de la compañía señalaron que la recurrencia de las fallas se produjo mucho antes de los ciclos de revisión recomendados por el fabricante, lo que encendió las alarmas en los equipos de mantenimiento.

En el caso de los motores CFM56-7B, el fabricante sugiere una inspección profunda cada 17.200 ciclos de vuelo, un ciclo equivalente a un aterrizaje y un despegue. “Ninguno de los motores que registraron fallas estaba cerca de alcanzar ese umbral”, precisaron desde Aerolíneas.

Los técnicos de la empresa trabajan en coordinación con los ingenieros de CFM International y de Boeing para determinar el origen del problema, que podría estar vinculado a un lote específico de componentes o a un desgaste anómalo.

Sin impacto en los vuelos

A pesar del retiro temporal de los ocho aviones, Aerolíneas Argentinas aseguró que no se prevén complicaciones operativas significativas. La línea aérea dispone de recursos y flota de respaldo suficientes para mantener el cronograma de vuelos domésticos e internacionales de corto alcance.

“Contamos con la flexibilidad necesaria para cubrir los servicios programados mientras se realizan las revisiones. La prioridad es la seguridad y la confiabilidad de las operaciones”, subrayaron fuentes internas.

Actualmente, Aerolíneas opera más de 40 aeronaves Boeing 737 en distintas versiones, incluyendo los modelos 700, 800 y MAX, que cubren la mayoría de las rutas nacionales y regionales.

Antecedentes y control

El caso del vuelo AR1526 reavivó los debates sobre la edad y el mantenimiento de la flota de corto radio de la empresa estatal, en un contexto de alta demanda y presión sobre los costos operativos.

El modelo Boeing 737-800 es uno de los más utilizados en el mundo, con más de 5.000 unidades en servicio. El motor CFM56-7B, producido por la sociedad franco-estadounidense entre Safran Aircraft Engines y GE Aerospace, es reconocido por su confiabilidad, aunque en los últimos años se han registrado reportes aislados de desgaste prematuro en determinadas condiciones ambientales.

Evaluación técnica y auditoría interna

El proceso de revisión incluirá inspecciones boroscópicas, análisis de vibración y control de los sistemas de lubricación de los motores, junto con un seguimiento de los registros electrónicos de cada vuelo.

Además, Aerolíneas ordenó una auditoría interna de mantenimiento y trazabilidad de piezas para verificar la procedencia y el historial de los componentes reemplazados durante los últimos meses.

Las conclusiones preliminares se esperan para los próximos días, aunque fuentes del sector aeronáutico estiman que las aeronaves podrían volver a operar progresivamente en las próximas semanas, una vez completadas las verificaciones.

