Día de la Madre: regalos con sentido, bienestar y tecnología

El Día de la Madre se consolida como la segunda fecha comercial más importante del año en Argentina, solo detrás de la Navidad. Según la consultora Focus Market, el gasto promedio por regalo ronda los $46.500, y los rubros más elegidos son las experiencias de bienestar (35%), la perfumería y cosmética (18%), la indumentaria (9%) y la tecnología (8%).

En un contexto económico desafiante, con ventas minoristas en baja pero fuerte impulso de las promociones y el comercio electrónico (que ya concentra el 25% de las compras), los consumidores priorizan obsequios que aporten valor emocional, utilidad y bienestar.

Desde opciones wellness hasta objetos de diseño y tecnología de vanguardia, los regalos de 2025 reflejan una tendencia clara: menos cosas, más experiencias. Estas son las mejores propuestas para sorprender a mamá con un regalo que la haga sentirse bien, cuidada y celebrada.

1. Cryo Boots: descanso para mamás que no paran

Las Cryo Boots de Boss Recovery combinan compresión y frío para reducir la sensación de piernas cansadas, aliviar la inflamación y mejorar la circulación. Gracias al drenaje linfático, logran una sensación de ligereza ideal para quienes están siempre en movimiento. Son inalámbricas y fáciles de usar en casa, una experiencia wellness digna de spa. Valor: $1.599.000 (versión estándar) y $1.799.000 (Cryo Boots Air), con 6 cuotas sin interés.

2. AltoRancho: diseño cálido desde $7.000

La Mother’s Day Gift Guide de AltoRancho ofrece regalos accesibles y con diseño: velas aromáticas, fragancias para el hogar, objetos deco y lámparas inalámbricas. Con precios desde $7.990, son obsequios con identidad argentina que combinan estilo y emoción. Los envíos llegan listos para entregar, en 72 horas en CABA y GBA, y con packaging especial para la fecha.

3. Electro Boss: energía y tonificación en minutos

Los dispositivos Electro Boss utilizan electroestimulación muscular para fortalecer, tonificar y relajar diferentes zonas del cuerpo. Son perfectos para mamás que buscan mantenerse activas sin agregar horas de entrenamiento. Estimulan la circulación y ayudan a aliviar el estrés. Compactos y fáciles de usar, son el regalo ideal para integrar bienestar y practicidad. Valor: $139.000 y 6 cuotas sin interés.

4. Set “Te quiero Ma”: amor grabado en hierro

KANKAY celebra a las mamás con un set de sartenes de hierro curado grabadas con la frase “Te quiero Ma”. Son utensilios diseñados para durar toda la vida y cocinar con afecto. Incluyen accesorios de cuero, mango de acero y especias gourmet que completan la experiencia. Fabricadas en Argentina, son el símbolo de una cocina que une generaciones. Desde $150.000, con 9 cuotas sin interés.

5. Nubia Flip 2: tecnología con estilo y color

El nubia Flip 2 combina elegancia y funcionalidad con su formato plegable. Ideal para mamás que aman la moda, se ofrece con $400.000 de descuento y 12 cuotas sin interés. Disponible en tonos lila y negro, es un accesorio sofisticado que cabe en cualquier clutch o cartera. Su pantalla flexible y diseño premium lo vuelven el regalo tecnológico del año.

por R.N.