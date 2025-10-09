Dramático pedido de ayuda de la jefa de prensa de Alejandro Dolina

María Eugenia Gorostiza, jefa de prensa de Alejandro Dolina, emitió un desesperado pedido de ayuda a través de un video en Instagram, denunciando que la empresa Interassist Argentina dejó sin cobertura médica a su padre, Carlos Gorostiza, en una situación crítica en el hospital IMG de Punta Cana. La Red Latinoamericana de Periodistas y Productores (@laligadeprensa) amplificó el reclamo con un posteo: “Exigimos que Interassist Argentina cumpla con su responsabilidad y cubra de forma urgente la internación del padre de nuestra colega María Eugenia Gorostiza, quien se encuentra en estado muy grave en el hospital IMG de Punta Cana. La situación es crítica y necesita una respuesta inmediata”.

En el video, Gorostiza, visiblemente afectada, relató: “Estoy en este momento en el Hospital IMG de Punta Cana porque mi padre se había venido de vacaciones. El miércoles pasado se descompensa teniendo una influenza ‘A’, una neumonía y una bacteria intestinal en el diagnóstico. Luego de estar atendido dos días en terapia intensiva, yo viajo para acá y estuvimos hasta el martes que ya nos habían dado el alta. Pero en ese momento en la habitación del hospital se descompensa con un aparente infarto porque tuvo un edema pulmonar. Nosotros teníamos cobertura por Interassist Argentina hasta ese día a las 12 de la noche, pero esto ocurre a las 13:30 antes de salir de alta. En este momento estamos sin cobertura, mi padre no puede volver. Hablé con la embajada y me dijeron que en los hospitales acá es muy complicado a diferencia de los hospitales en Argentina y que si se mueve de acá se muere. Entonces pido por favor que se hagan cargo porque mi padre estaba adentro de la cobertura”.

Interassist Argentina respondió en un comunicado: “Estamos en conocimiento del caso, lo hemos coordinado y cubierto desde el primer momento. No es cierto que no lo hemos atendido o no respondemos, llevamos cubiertos varios días de internación, brindamos la extensión prevista en la cobertura y además un día adicional por fuera de cualquier obligación por parte de la empresa. Además estuvimos en contacto constante con la familia. Todas las coberturas tienen un marco de prestación y sus alcances, y en esta instancia, la continuidad de la cobertura que nos solicitan excede al alcance de lo contratado. Hemos cumplido en exceso con la cobertura correspondiente”. Con este mensaje, la empresa niega que no se esté proporcionando la cobertura correspondiente, afirmando que ha cumplido con sus obligaciones contractuales.

Mientras tanto, María Eugenia busca apoyo legal y diplomático para garantizar su atención, en un caso que expone las limitaciones de las asistencias al viajero. La difusión del mensaje de esta periodista es crucial para visibilizar la situación y encontrar una solución que asegure la salud de su padre.