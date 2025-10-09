Familia ensamblada: la foto de Macri con el ex de Awada, el falso conde Bruno Barbier

En su cuenta personal de Instagram, que mantiene con suma prolijidad y dedicación, la ex Primera Dama compartió un curioso story de su ex marido, el millonario belga Bruno Barbier, abrazando de manera fraternal a su actual esposo el expresidente Mauricio Macri. Las tres personalidades mantienen un vinculo afectivo consolidado, que Juliana Awada se toma el trabajo de divulgar en redes sociales.

Oriundo de Bélgica, pero residente en Mónaco, Barbier es considerado un aristócrata de bajo perfil, de hecho suele mantenerse muy alejado de los paparazzi europeos y de las publicaciones de celebridades europeas. En la actualidad, se encuentra casado con Charlotte Barbotin-Larrieu y suele visitar cada tanto su exclusiva residencia vacacional de Maldonado, muy cerca de Punta del Este. Junto con Awada comparten a la adolescente Valentina, la hija en común de ambos.

La relación entre el magnate y el exmandatario es de mutua cordialidad, aunque no siempre fue así. Un dato muy curioso, según cuenta el periodista Franco Lindner en “Juliana”, la biografía no autorizada de la ex Primera Dama, es que la tensión entre Barbier y Macri estaba relacionada con “fechas que no cierran”. En la vida de Awada, el plazo de tiempo entre la separación de su esposo europeo y la llegada romántica del dirigente argentino es casi inexistente.

“Si hay que guiarse por los datos oficiales, y no por las justificaciones de quienes manipulan fechas para disimular la desprolijidad de todo el asunto, lo cierto es que Barbier y Awada aún seguían siendo una pareja en diciembre de 2009”, año en el que se inicia la relación con Macri, según cuenta el periodista. Un affaire que, finalmente, los dos caballeros dejaron pasar por alto en favor de mantener el vinculo afectivo.

La familia Barbier es heredera del grupo Vandermoortele, una empresa belga especializada en productos alimenticios que nació a finales del siglo XIX y se hizo grande en la primera posguerra, vendiéndoles alimentos al resto de Europa y el mundo. Esta compañía familiar, que comenzó produciendo aceite, se transformó en un emporio y es una de las más firmas grandes de la región. En la actualidad, el grupo empresarial está valuado en 400 millones de euros aproximado.

La leyenda de que Barbier tiene el título de "conde" es una creación de Elsa Esther “Pomi” Beker, madre de Juliana Awada, que solía jactarse con sus amigas de la herencia real del novio de su hija en aquella época. Si bien el millonario belga no se tomaba el trabajo de desmentir el rumor, en su circulo intimo, Awada aclaraba que su pareja nunca tuvo algún título nobiliario. Más allá de lo anécdota en cuanto a la descendencia, el encanto impecable del europeo y su imagen de hombre de mundo, deslumbró al jet set local.

Con los años, logró construir grandes amistades en el país, como Karina Rabollini y los hermanos Roemmers. Al separarse de la empresaria textil, el supuesto conde siguió el camino del romance en tierras argentinas. La periodista Viviana Canosa mantuvo una relación afectiva con el millonario. Durante el noviazgo, la conductora abandonó el rojo furioso de su cabello, que la había caracterizado por tantos años, para tener un toque más de sofisticación estética.

Dentro de la farándula albiceleste, muchos famosos reconocieron que el magnate tiene un porte de distinción que termina contagiando a sus parejas. A puertas cerradas y sottovoce, las celebridades locales afirmaban que "todo lo que se vinculan con él, lo nivela para arriba".