Los memes que comparan a "Pequeño J" con el trapero Tiago PZK

"Es igual a Tiago Pzk","Es Tiago Pzk con retención de líquido", "Detuvieron al narco asesino pero tranquilamente podría ser Milo J, Tiago PZK o cualquier boliviano de la 1-11-14", fueron algunos de los comentarios que, en redes sociales, compartieron cientos de internautas al comparar la imagen difundida del joven narcotraficante peruano Tony "Pequeño J" Valverde con el cantante de trap argentino Tiago Pzk. Los posteos, con un cuestionable sentido del humor, visibilizan los rasgos parecidos en el corte de pelo y en la fisonomia facial de los señalados. La comparación memetica termino siendo un tópico de tendencia en el mundo virtual.

El año pasado el vocalista de música urbana fue blanco de haters y trolls en la red social X. A distintos medios, el artista declaró: “No te recomiendo vivir en la Argentina”. En esos dichos, el nacido en la localidad bonaerense de Monte Grande había manifestado su intención de instalarse en Europa.

Mientras tanto, en la actualidad, Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como Pequeño J, era buscado intensamente desde hace una semana tras ser señalado como el principal responsable del triple crimen narco de Brenda del castillo, Morena Verdi y Lara Gutierrez ocurrido en una casa de Florencio Varela. Finalmente fue detenido este martes en Perú, gracias a la inteligencia criminal que primero permitió atrapar a su mano derecha, Matías Ozorio, y que incluyó el rastreo de celulares y una serie de mensajes falsos.

"Nuestra hipótesis es que cruzó por Bolivia, pasó a Perú por la cordillera y había interferencia por la zona rocosa. Lo encontramos en el cono norte de Lima, en un lugar que llaman Plaza Trujillo", detalló el titular de la cartera de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que además señaló que por el momento no identificaron cuál fue el paso fronterizo que usó para escapar.El presunto líder narco estaba arriba de un camión Volvo, cuando los agentes lo interceptaron y detuvieron.

"Todas las personas que contactamos tenían pánico de hablar porque esta persona tiene perfil sádico. Fue difícil vencer ese cerco y por eso fuimos protegiendo a quiénes nos daban información y así cercando el círculo sobre este asesino", afirmó luego el ministro de Seguridad bonaerense a Radio 10 y aseguró que lo ordenado por el joven peruano contra las chicas oriundas de La Matanza fue tan sanguinario, "que otras organizaciones empezaron a entregarlo".

Luego de los arrestos de Valverde y del ladero Ozorio, ya son nueve los detenidos por el triple crimen y hay al menos dos prófugos más. Se trataría de dos personas que viajaron en la camioneta Chevrolet Tracker en la que las jóvenes fueron captadas mediante un engaño en la localidad de La Tablada para llevarlas a la vivienda de Florencio Varela, donde las torturaron y las mataron. El grupo criminal se dedicaba a la venta de "Tusi", también denominada "cocaína rosa", y "Pequeño J" habría querido dar un mensaje hacia subordinados y hacia sus superiores al asesinar a las jóvenes con los que mantenía un vinculo previo.