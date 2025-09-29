Quién es la médium que le enseñó a Milei a comunicarse con Conan

Celia Melamed, veterinaria y comunicadora intuitiva, asegura poder establecer una “conexión corazón a corazón” con animales, vivos o muertos, traduciendo emociones en palabras. En 2017, Javier Milei recurrió a ella para comunicarse con Conan, su mastín inglés, cuando estaba enfermo.

Según Melamed, el perro transmitía cariño y sensaciones que ella convertía en mensajes para su dueño. Tras la muerte de Conan, negada en público por Milei, él cree que reencarnó en uno de sus actuales clones, al que le puso el mismo nombre. Melamed dice que lo comunicó con el mastín muerto y que le esnseñó la técnica a otra experta en las artes ocultas, la hermana del Presidente, Karina.

Melamed no solo trabaja con perros y gatos, también afirma haber contactado con conejos, mosquitos, arañas y hasta con el Covid-19. También asevera que puede hablar con animales fallecidos que “no se dieron cuenta de que murieron”. En la delgada frontera entre lo real y lo insólito, la médium de Milei se mueve con naturalidad.