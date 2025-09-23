Nueva vida: las imágenes de Fabiola Yañez en el Fashion Week Madrid

Lejos de la política y de la figura de Alberto Fernández, la ex primera dama Fabiola Yañez es vista hoy en un rol muy distinto: periodista de moda y lifestyle en medios digitales españoles. Su nueva vida tiene como escenario Madrid, donde desde hace meses firma notas sobre tendencias, personalidades y lujo, además de ser invitada a los eventos más exclusivos.

Su gran aparición fue en la Fashion Week de Madrid, donde ocupó la primera fila de varios desfiles. Allí lució dos cambios de vestuario que llamaron la atención: un vestido negro tipo corset por encima de la rodilla y un diseño blanco drapeado, largo y con escote en V. Con esa participación, Yañez buscó dejar en claro que quiere ser parte activa del mundo fashion, no solo como espectadora sino también como protagonista.

La presencia constante en este tipo de eventos se complementa con su trabajo en OK Diario, un medio español donde colabora con contenidos sobre moda, belleza y lujo. En paralelo, se mostró en producciones de fotos con modelos de alta costura, reforzando el perfil de cronista vinculada a la estética y las pasarelas.

En la Argentina sigue abierta la causa judicial que la enfrenta a Alberto Fernández. Yañez denunció al ex presidente en agosto de 2024 por violencia de género durante la relación que mantuvieron entre 2016 y 2024. La Justicia dio por probados varios episodios, mientras Fernández negó las acusaciones en su indagatoria de febrero de 2025.

Lejos de esa tensión, Yañez intenta consolidar en Madrid una nueva identidad pública. Con cada desfile y cada nota publicada, busca dejar atrás su paso por la política y afirmarse como figura del universo de la moda europea.