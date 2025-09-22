Robaron la casa de Pampita en Barrio Parque mientras está en Madrid

El silencio habitual de Barrio Parque, uno de los barrios más exclusivos y custodiados de la Ciudad de Buenos Aires, se vio alterado este fin de semana por un episodio que generó sorpresa e indignación entre los vecinos: la casa de Carolina “Pampita” Ardohain fue blanco de un robo mientras la modelo se encontraba de viaje en Madrid, donde participa de la Semana de la Moda. La vivienda, ubicada sobre la calle Juez Tedín y lindera a las vías del tren Mitre, fue vulnerada por delincuentes que habrían ingresado justamente desde ese sector ferroviario, logrando acceder sin ser detectados y hacerse de un importante botín.

De acuerdo con la información difundida por el programa Rotativo del Aire, de Radio Rivadavia, los ladrones aprovecharon la ausencia de la conductora para irrumpir en la propiedad y acceder a una caja fuerte. Allí sustrajeron dinero en efectivo y otros objetos de valor, cuyo detalle aún no trascendió públicamente pero que, según fuentes cercanas a la investigación, incluyen pertenencias personales de alto costo económico y simbólico.

El periodista Rodrigo Porto fue quien dio a conocer que los delincuentes se llevaron una suma de dinero no especificada y que actuaron con precisión, lo que hace sospechar a los investigadores que habrían tenido conocimiento previo de los movimientos de la familia y de la seguridad del inmueble. De hecho, la ausencia de Pampita y de sus hijos fue determinante para que el hecho pudiera concretarse sin resistencia y sin que los sistemas de control habituales de la zona lograran advertir la intrusión a tiempo.

La agencia Noticias Argentinas también confirmó el hecho y señaló que la Policía de la Ciudad ya trabaja en la recolección de pruebas. Los investigadores buscan determinar si las cámaras de seguridad del barrio lograron captar los movimientos de los delincuentes o si contaron con algún tipo de apoyo interno. En paralelo, se evalúa la posible conexión del robo con otros hechos ocurridos recientemente en zonas residenciales de alto poder adquisitivo, donde los ladrones actúan aprovechando los viajes de sus víctimas.

Hasta el momento, no se informó oficialmente la cifra de dinero sustraída ni el valor total de los objetos robados. Tampoco trascendió si en la casa había personal de servicio al momento del hecho, aunque fuentes judiciales indicaron que se tomarán declaraciones para establecer las circunstancias. El caso, por su repercusión pública, quedó en manos de una fiscalía especializada en delitos contra la propiedad, que ya ordenó las primeras medidas procesales.

El robo a la casa de Pampita reaviva la preocupación por la seguridad incluso en barrios considerados de elite, donde los controles privados y las patrullas policiales no alcanzan para evitar la acción de bandas cada vez más organizadas. Mientras la modelo continúa en Madrid cumpliendo con compromisos laborales vinculados a la Semana de la Moda, la noticia generó conmoción tanto en el ámbito mediático como entre los vecinos del barrio, quienes reclaman mayores garantías para proteger sus viviendas.

