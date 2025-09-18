La foto viral de Melania Trump en la que parece una lámpara

En su visita oficial a Londres, Melania Trump opacó a su esposo Donald cuando fueron recibidos este miércoles 17 en el castillo de Windsor por el rey Carlos III, la reina Camila, el príncipe William y la pr

Además del comentado sombrero, Melania vistió una chaqueta entallada tipo militar, stilettos negros y joyas discretas. En la BBC, la estilista Marian Kwei explicó que el sombrero estaba pensado para que la primera dama pasara desaprecibida y toda la atención se dirigiera al presidente. Pero lo cierto es que ocurrió todo lo contrario.

Melania ya lo había hecho en la asunción presidencial de su marido, cuando usó otro sombrero de ala ancha que también cubría gran parte de su rostro. En esta ocasión fue aún más lejos y el sombrero la tapó del todo. La vanguardia es asi.incesa Catherine. Es que el sombrero que para la ocasión lució la primera dama de los Estados Unidos acaparó la mitada de todos y se volvió meme y tendencia en redes sociales, donde la mayoría de los usuarios la comparó con una lámpara. Es que el ala del sombrero violeta, ancxhísima, no dejaba ver la cara de Melania. A su lado, Trump parecía totalmente ajeno al curioso episodio.