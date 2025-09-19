Famosos: los nuevos coordinadores de viajes

En los últimos años, una nueva tendencia crece y se afianza en el turismo argentino: los viajes coordinados por figuras famosas. Desde Pachu y Pablo hasta Sofía Pachano, pasando por Teresa Calandra, Anamá Ferreira, Matías Camisani y Pilar Smith, cada celebridad encontró la manera de convertir su nombre y su carisma en una llave que abre las puertas de experiencias compartidas. No se trata solo de recorrer destinos soñados, sino de hacerlo de la mano de alguien conocido, con quien se genera una cercanía distinta y un clima de complicidad. Así, las vacaciones se transforman en relatos, anécdotas y momentos únicos donde la cultura, el entretenimiento y la intimidad se entrelazan.

El fenómeno comenzó a hacerse visible con propuestas originales. Pablo Granados y Pachu Peña, por ejemplo, organizaron un viaje a Punta Cana donde los chistes, los juegos y la diversión fueron parte del itinerario tanto como la playa o las excursiones caribeñas. El paquete de siete noches se vendió entre 2.000 y 2.500 dólares por persona y los participantes no solo compartieron días de sol y arena, sino que vivieron la experiencia de estar acompañados por dos referentes del humor que llevaron sus shows en vivo a cada rincón del resort. Esa mezcla de relax y entretenimiento fue la clave, mostrando que el turismo podía volverse una especie de espectáculo sostenido a lo largo de varios días seguidos.

Por el mundo

En paralelo, Sofía Pachano, con su impronta sensible y detallista, reformula las rutas turísticas a través de la gastronomía y la vivencia cultural. En noviembre de 2024 lideró su primer viaje grupal a Turquía, dirigido a personas de entre 35 y 78 años, pensado como una experiencia íntima y flexible, lejos del turismo masivo. En abril repitió destino y en mayo llevó su propuesta a la Puglia italiana, donde recurrió a amigos locales para descubrir cafés diminutos, playas secretas y sabores auténticos. Su enfoque, más que económico, surge de un espíritu emprendedor: “La plata viene sola si el proyecto es lindo y te hace feliz”, asegura, y propone una conexión profunda con cada lugar y su gente.



La modelo e influencer Stephanie Demner, por su parte, encontró en Disney un escenario perfecto para desplegar su estilo. Con sus seguidores, a quienes llama “familia”, organiza viajes en los que cada detalle está cuidado: sorpresas, regalos, actividades personalizadas y la promesa de pasar jornadas completas juntos en los parques. La convocatoria suele agotarse en pocas horas y demuestra cómo las redes sociales se convierten en un puente directo entre la figura pública y quienes desean compartir con ella mucho más que un paseo turístico. En su primera edición participaron 70 personas y el valor osciló entre 4.000 y 5.000 dólares, con una seña inicial de 500 para reservar lugar.



Pero en este recorrido que marida turismo y famosos, los sitios exóticos también están incluidos. Teresa Calandra, cara visible de la empresa Aiello/Carbonari, realizó este año un viaje por Singapur, Estambul y Bali, junto a mujeres ávidas de nuevas experiencias sin sus maridos. Una nueva cultura, otro lenguaje, de la mano de una de las modelos más representativas de los 80. Ahora ya está proyectando su nueva excursión a Nueva York, unos días antes de Navidad.



Comer, rezar, amar. Algo similar ocurre con Tini de Bucourt, pionera en este tipo de propuestas, que a lo largo de su vida organizó viajes femeninos a distintas partes del mundo y ahora retoma sus experiencias con grupos hacia Asia y recorridos boutique por el Norte argentino. En estos casos, los precios dependen de la personalización, pero suelen estar en torno a los 5.000 dólares.



Continuando esta vía mística, emerge el actor y modelo Matías Camisani, quien también hace de guía por la India. Después de más de treinta viajes personales al país, decidió organizar recorridos que condensan lo mejor de su experiencia acumulada. Sus propuestas no son meramente turísticas, sino espirituales y reflexivas, una búsqueda interior en compañía de alguien que conoce de cerca los secretos y rituales del destino.



La lista de famosos que incursionan en este universo sigue creciendo. Anamá Ferreira también sumó su nombre, organizando viajes al sudeste asiático con su estilo vibrante y cosmopolita. El destino será el sudeste asiático, más precisamente Vietnam, Camboya, Tailandia.



Mientras tanto, Pilar Smith propone algo más original y cercano, una escapada a Santiago de Chile para hacer shopping, donde, entre visita a los outlets y cafés en bares aledaños a los centros comerciales, contará los chimentos que no se anima a revelar en televisión. De esta forma, la confidencia entre el contingente con la conductora de “Gossip” se convierte en parte del viaje, como si fueran todas amigas charlando entre compras.



Este boom de los viajes con famosos dice mucho más que lo evidente. No es solo una oportunidad de recorrer un destino, sino de compartirlo desde la intimidad, de escuchar historias de primera mano y de vivirlo con un plus emocional. Cada famoso aporta su sello, humor, homenaje, cultura, espiritualidad, confidencia y espectáculo. Y cada grupo encuentra en esas experiencias un valor agregado que va más allá del precio o del itinerario. Se trata de viajes donde el recuerdo no solo será el paisaje, sino el haber compartido un tramo del camino con alguien al que se admira. En tiempos donde la autenticidad y la cercanía son valores buscados, esta nueva forma de turismo parece haber encontrado un lugar privilegiado en la agenda argentina.