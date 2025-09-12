Alberto Fernandez sufre por la salud de Dylan, pero le consiguió acompañante terapéutico: Lennon

“Lennon llegó a casa para acompañar a Dylan. Conózcanlo en IG”, fue el posteo que realizo Alberto Fernández en sus redes sociales. Acompañando al mensaje, se compartió una fotografía de los dos canes de la raza collie posando para la cámara. El nuevo miembro de la familia es mucho más joven que la legendaria mascota presidencial.

Dylan está mal de salud, los veterinarios advirtieron cierto deterioro cognitivo y recomendaron sumar una nueva mascota que lo acompañe de manera terapéutica. Como con Dylan, el expresidente utilizó las redes sociales para que los seguidores conozcan al pequeño cuadrúpedo, cuyo nombre homenajea al músico de Liverpool.

Alberto Fernández atraviesa una situación judicial compleja que lo mantiene en el centro de la escena política a pesar de haber dejado el poder. Las causas vinculadas a presuntas irregularidades en la gestión de fondos públicos durante su mandato, entre ellas la investigación por los seguros contratados por organismos del Estado, sumado del escándalo de Fabiola Yánez, por presunto maltrato y violencia física a la ex primera dama, lo ubica en una situación delicada en lo procesal.

Esta coyuntura incide de manera directa en la interna del peronismo, donde distintos sectores discuten la herencia de su gestión y la manera de tratar de distanciarse con la pasada gestión. En el kirchnerismo duro predomina el silencio, ya que el recuerdo de las tensiones entre Fernández y Cristina Kirchner aún pesa, mientras que en otros espacios del PJ, como el liderado por Axel Kicillof, lo observan como un factor debilitado que no aporta fortaleza electoral ni capacidad de conducción.

La situación judicial del expresidente, lejos de cerrar su capítulo político, opera como una variable que profundiza la fragmentación interna del peronismo, donde emergen nuevas disputas de liderazgo y se reconfiguran las alianzas con vistas al futuro inmediato.