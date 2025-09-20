Aclaración de Sasha Samid sobre el episodio viral en Ezeiza

El pasado 28 de agosto, este medio refirió a un episodio ocurrido en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde una mujer fue registrada sin ropas y luego asistida por personal de seguridad. Las imágenes virales fueron atribuidas a Sasha Ayelén Samid, hija del empresario cárnico Alberto Samid. Varios medios, incluida esta redacción, replicaron esa versión que luego resultó ser incorrecta.

A través de una notificación formal y declaraciones posteriores, Sasha Samid aclaró que no fue ella la protagonista del hecho, sino su hermana, María Luz Marisa Samid. La confusión se originó en la difusión de información errónea por parte de distintos portales y en la ambigüedad de los primeros testimonios sobre lo ocurrido.

El propio Alberto Samid se había referido públicamente a la situación, aunque sin precisar nombres. En X explicó que una de sus hijas había sufrido una crisis asociada a un nuevo medicamento psiquiátrico, pero que se encontraba fuera de peligro:

“Una de mis seis hijas está en tratamiento psiquiátrico. Es una persona excepcional y una excelente madre de dos criaturas hermosas. Le dieron un medicamento a prueba y la desequilibró, por eso las imágenes que vieron del otro día en el aeropuerto de Ezeiza. Pero gracias a Dios ella está bien. Gracias a todos por preocuparse”, escribió.

La aclaración posterior de Sasha despejó las dudas sobre su identidad y permitió precisar que la persona involucrada fue su hermana, no ella, quien reside en Tel Aviv. En función de lo expuesto, rectificamos públicamente que Sasha Ayelén Samid no estuvo involucrada en el episodio de Ezeiza. La persona aludida fue otra de las hijas del empresario.