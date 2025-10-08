Las redes estallaron con Karen Reichardt como cabeza de lista

Karina Celia Vázquez, más conocida como Karen Reichardt, se prepara para asumir un nuevo papel, aunque esta vez fuera de los estudios de televisión. La actriz y exvedette, recordada por su presencia en programas emblemáticos de los años noventa, encabezará la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, en reemplazo de José Luis Espert, quien quedó desplazado del primer lugar tras las controversias que rodearon su candidatura.

Tras la confirmación, por parte de la Junta Electoral, para que sea la primera en la boleta libertaria, las redes sociales estallaron y los memes se hicieron presentes. "Los candidatos a diputado nacional se preparan para el debate oficial. Desde LLA ya avisaron que si no se definen temas como "Teatro de revistas", "comedia picaresca de los '90" o "perritos abandonados en la vía pública", Karen Reichardt no va a debatir", destacaron algunos usuarios en redes. Otros apuntaron al Gordo Dan y los militantes de Las Fuerzas del Cielo cambiando su estética conservadora a un look más glamoroso, acorde con el pasado de la exvedette.

A los 58 años, Reichardt busca trasladar su popularidad del mundo del espectáculo al terreno político, respaldada por su afinidad con las ideas del presidente Javier Milei. En sus redes sociales, se muestra abiertamente identificada con el ideario libertario. “Fue el mejor voto de mi vida. Cada día me levanto con esperanza”, escribió en una de sus publicaciones, dejando clara su adhesión al mandatario y a su proyecto. Su inclusión en la boleta bonaerense refuerza la estrategia oficialista de incorporar figuras conocidas del ámbito mediático para ampliar el alcance del espacio en un contexto electoral complejo.

Su trayectoria artística comenzó a fines de los años ochenta, cuando Raúl Portal la convocó para el programa "NotiDormi", y su popularidad creció rápidamente en ciclos de humor y entretenimiento como "Peor es Nada" y "Brigada Cola", donde compartió pantalla con figuras como Guillermo Francella, Emilio Disi, Marixa Balli y María Fernanda Callejón. Con una imagen provocadora y acorde al espíritu televisivo de la época, también protagonizó una recordada producción para Playboy junto a Callejón, en la clásica sesión de “rubia y morocha”. Su paso por el cine incluyó títulos como "Tachero nocturno" (1993) y "Pasión de multitudes" (1995), dentro del género de la comedia popular.

En la década siguiente, Reichardt se alejó del perfil de vedette para dedicarse a la conducción. Con el programa "Fanáticas", un ciclo femenino sobre fútbol que se mantuvo siete años en el aire, consolidó una nueva etapa profesional. Luego orientó su carrera hacia el activismo por los derechos de los animales con "Amores Perros", emitido por la TV Pública, donde promovió la adopción responsable y el cuidado de las mascotas. Coherente con su pensamiento libertario, se manifestó en varias oportunidades en contra del uso de fondos estatales para sostener proyectos culturales, aun cuando reconocía contar con financiamiento externo.

En 2014, su nombre volvió a ocupar titulares tras denunciar públicamente al actor Tristán por acoso durante una filmación y una obra teatral, un episodio que, según ella misma relató, marcó su alejamiento del medio artístico. Desde entonces, mantuvo un bajo perfil mediático, centrada en su vida privada y en la crianza de sus dos hijos, Martina y Juan Marcos. Su retorno a la escena pública se dio de la mano del activismo político y de su creciente participación en los espacios libertarios, un camino que hoy la coloca al frente de la boleta bonaerense de La Libertad Avanza, dispuesta a convertir la notoriedad de su pasado artístico en capital político.