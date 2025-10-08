Nancy Pazos a su ex Diego Santilli: "Reimprimí las boletas con la tuya"

“Hay esta Santiili diciendo que estaría bueno reimprimir las boletas… con la tuya, diría yo. Y me daría lástima porque es con la de mis hijos también, pero que quieren que les diga”, comentó Nancy Pazos en su ciclo de Radio 10. La periodista apuntó contra su exesposo, que tiene chances de encabezar la boleta electoral por La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires, en reemplazo del renunciado José Luis Espert, para las próximas elecciones del 26 de octubre. Una afirmación, por parte de la conductora hacia su ex marido, que muestra el distanciamiento ideológico y emocional existente.

Tras la renuncia a su candidatura del economista liberal por el escándalo que lo vincula al presunto narcotraficante Fred Machado, la fiscal federal Laura Roteta recomendó a la Junta Electoral decida que la lista libertaria sea encabezada por Karen Reichardt, en vez del "Colorado" Santilli. Sin embargo, resta la definición del juez federal con competencia electoral de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, para terminar de confirmar quién será el candidato que encabece la nómina. Las posibilidades están entre la ex vedette de Brigada Cola y el ex dirigente macrista.

Desde La Libertad Avanza pidieron que se aplique el artículo 7 del Decreto 171/2019, “se disponga la adecuación del orden de la lista mediante el corrimiento ascendente por género de las candidatas mujeres a partir del orden número 34 y de los candidatos varones, a partir de Diego César Santilli, quien se propone que ocupe el orden número uno de la lista”. Pero, más allá de la norma, existen antecedentes judiciales en la que se estableció que la sucesión debía ser encabezada por el segundo de la nómina.

Por otro lado, Ramos Padilla pidió el detalle de los costos estimados de la reimpresión, las partidas presupuestarias con las que planifican llevarla a cabo, los procesos licitatorios correspondientes y todo lo atinente al proceso de emitir las nuevas boletas. En principio, la oposición no acompaña la reimpresión de las boletas y señalan que el costo de la reimpresión ronda los 10.000 millones de pesos.

Desde Fuerza Patria consideraron: “Solicitamos a la Justicia Electoral que mantenga el criterio vigente de una sola impresión. Es lo que manda la ley y lo que protege la equidad del proceso. La boleta ya impresa sigue siendo válida. La ciudadanía vota opciones políticas, no personas individuales”. De establecerse este criterio, la imagen del malogrado José Luis Espert se mantendrá en el sector correspondiente al sello libertario de la lista, aunque tanto Santilli o Reichardt encabecen la lista.

En su cuenta de X, la senadora provincial, Malena Galmarini, presentó un escrito ante la Justicia Electoral en rechazo a la reimpresión y de que Santilli reemplace a Karina Celia Vázquez, más conocida como Karen Reichardt, en el primer lugar. “Me presenté ante la Justicia Electoral exigiendo el cumplimiento de la acción afirmativa en favor de las mujeres como dije. No importa el nombre, la procedencia o el partido político: necesitamos más mujeres en la política. Los encabezamientos de lista son cruciales para eso y están monopolizados por los varones”, disparó la esposa del exministro de Economía Sergio Massa.