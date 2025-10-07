Los memes sobre el lisérgico Movistar Arena de Milei

La noche del lunes 6 de octubre, el Movistar Arena se convirtió en el escenario de un espectáculo híbrido entre campaña política, presentación literaria y recital rockero protagonizado por el presidente Javier Milei. Bajo luces estridentes, pantallas apocalípticas y una banda que acompañó cada paso, Milei buscó convertir la presentación de su libro "La construcción del milagro" en una demostración de fuerza simbólica para apuntalar su liderazgo en vísperas de las elecciones del 26 de octubre.

Desde antes del acto formal ya se percibía que no se trataba de un lanzamiento literario convencional. El presidente transmitió en vivo la prueba de sonido a través de sus redes sociales, saludando a los músicos y técnicos, advirtiendo: “Prepárense para un show de la putísima madre. Viva la Libertad, carajo”. Con ese gesto buscó sugerir que el evento sería algo más que un discurso y anticipó un formato donde lo político y lo performático convergerían.

Pasadas las 20:30hs, acompañado por la llamada “banda presidencial”, el mandatario se subió al escenario e interpretó inmediatamente un repertorio que transitó clásicos del rock argentino y algunas adaptaciones personales de canciones populares, como Dame Fuego (Sandro) o Libre (Nino Bravo), con una puesta visual cargada de propaganda ideológica: imágenes del muro de Berlín, atentados, alambres de púas y muertes proyectadas en sincronía con la interpretación. Las redes sociales, ante la extravagancia de ver a un presidente de un país llevar a cabo un recital en vivo, reaccionaron con los famosos e imperdibles memes.

El público, estimado entre 14.000 y 15.000 personas, estuvo compuesto en buena medida por militantes afines, agrupaciones como Las Fuerzas del Cielo, Los inquebrantables de Sebastián Pareja y seguidores que vivían el evento con fervor casi litúrgico. Afuera del estadio hubo operativos de seguridad para contener manifestaciones opositoras y resistencias simbólicas. En la sensibilidad política nacional, el acto llega en un momento de urgencia para el oficialismo: pocas horas antes, José Luis Espert renunció a su candidatura debido a señalamientos de vínculos con el narcotráfico, dejando a Milei sin uno de sus referentes para la boleta de diputados.

La crónica concluye con una paradoja: la presentación de un libro en apariencia académica devino en un gran acto político-musical donde el texto quedó subordinado al espectáculo. En la escena montada, Milei buscó reaparecer como líder carismático, capaz de combinar gritos, guitarras y proclamas para encender la mística libertaria que lo impulsó al poder.