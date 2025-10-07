Las frases de Milei en el Movistar Arena: "Soy el que menos tiene que laburar"

El Movistar Arena se convirtió en el escenario de un espectáculo híbrido entre campaña política, presentación literaria y recital rockero protagonizado por el presidente Javier Milei. Bajo luces estridentes, pantallas apocalípticas y "La banda presidencial" que acompañó cada paso, el mandatario buscó convertir la presentación de su libro "La construcción del milagro" en una demostración de fuerza simbólica para apuntalar su liderazgo en vísperas de las elecciones del 26 de octubre.

Horas antes de la presentación, el presidente grabó desde un celular la prueba de sonido de la agrupación musical. En la transmisión en vivo la prueba de sonido a través de sus redes sociales, mostró a músicos, técnicos e instrumentos alineados bajo la estructura escénica, mientras saludaba burlón. "Yo soy el que menos tiene que laburar en todo esto, porque solamente canto" y “Prepárense para un show de la putísima madre. Viva la libertad, carajo”, son algunas de las declaraciones frente a cámara, que el portal El Canciller divulgó en redes sociales.

Con ese gesto, el presidente sugirió que el evento sería algo más que un discurso, anticipó un formato donde lo político y lo performático convergerían. Un pasillo abierto entre plateas, pantallas con explosiones y edificios derrumbándose, todo funcionó como prólogo de una irrupción teatral. Desde el fondo del estadio apareció el presidente, caminando entre la gente, hasta subir al escenario al cabo de unos minutos y abrazar a su hermana Karina.

El repertorio transitó clásicos del rock argentino y algunas adaptaciones personales de canciones populares, como Dame Fuego de Sandro o Libre de Nino Bravo, con una puesta visual cargada de propaganda ideológica: imágenes del muro de Berlín, atentados, alambres de púas y muertes proyectadas en sincronía con la interpretación. La banda estuvo compuesta por el diputado nacional Alberto “Bertie” Benegas Lynch en batería, su hermano Joaquín en la primera guitarra, el biógrafo presidencial Marcelo Duclós en el bajo y la legisladora Lilia Lemoine, en los coros, ademas de otros músicos. Una replica de las puestas que se asemejaba a las utilizadas por el mismo Milei en su campaña presidencial.

Un pasaje solemne del show fue el homenaje al Estado de Israel, al que definió como “el bastión de Occidente”, y reclamó defensa frente a lo que consideró ataques ideológicos de la izquierda al mundo judeocristiano. Acto seguido entonó Hava Naguila. Luego, se retiró para cambiar de ropa y volver al escenario envuelto en una bandera argentina, recitando el himno nacional y entrevistado por su vocero Manuel Adorni como remate institucional del evento.

El público, estimado entre 14.000 y 15.000 personas, estuvo compuesto en buena medida por militantes afines, agrupaciones como Las Fuerzas del Cielo de Santiago Caputo, Los inquebrantables de Sebastián Pareja y seguidores que vivían el evento con fervor casi litúrgico. Afuera del estadio hubo operativos de seguridad para contener manifestaciones opositoras y carteles en calles cercanas que decían: “Milei: el único milagro es llegar a fin de mes”.

En la sensibilidad política nacional, el acto llega en un momento de urgencia para el oficialismo. Apenas pocas horas antes, José Luis Espert renunció a su candidatura debido a señalamientos de vínculos con el narcotráfico, dejando a Milei sin uno de sus principales referentes para la boleta de diputados. En ese contexto, la puesta en escena del Movistar Arena fue un intento por recomponer narrativa y reafirmar el liderazgo, ante su base electoral, en una coyuntura económica y política compleja.