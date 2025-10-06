Increíble: tras echarlo, Milei propone a Espert para ministro de Seguridad

Javier Milei no deja de sorprender. Un día después de aceptar la renuncia de su cabeza de lista en la lista de candidatos a diputados en la Provincia, José Luis Espert, hoy reposteó un tuit en el que se proponía que el dirigente acusado por sus vínculos narcos asumiera como titular del Ministerio de Seguridad en reemplazo de Patricia Bullrich, que dejará ese cargo tras las elecciones para ocupar una banca del Congreso. El mensaje del usuario libertario @GordoLibertario decía: "Y si... Ministro de Seguridad?". Y el Presidente lo retuiteó y así avaló la extravagante idea.

Todo su entorno estaba de acuerdo en que Espert debía bajarse de la lista para evitarle aún mayores daños al Gobierno en las elecciones en la Provincia, pero Milei era quien, hasta ayer, lo sostenía en total soledad. El Presidente y el renunciado candidato además comparten abogado, Francisco Oneto, el mismo que en paralelo defiende al supuesto narco "Fred" Machado, relacionado con Espert.

Ayer, cuando le sugirieron a Milei que debía echarlo al diputado en su entrevista con Luis Majul, en vivo, para dar un golpe sobre la mesa, él prefirió otra fórmula: que el propio Espert anunciara su salida "para el bien de la Argentina". Una manera de no exponer a su viejo amigo y padrino político, quien lo acogió en su espacio Avanza Libertad allá por 2021.