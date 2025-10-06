Santilli, nuevo cabeza de lista: los libertarios que se tiñeron de colorado

La decisión de postular a Diego Santilli como cabeza de lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires para las próximas elecciones legislativas de medio término sacudió el tablero político y expuso una serie de movimientos internos en el oficialismo libertario que venían gestándose en silencio desde hace semanas. El exvicejefe de Gobierno porteño y exdiputado nacional, que hasta hace poco mantenía una posición de bajo perfil tras su ruptura con el PRO, reapareció tras la escandalosa renuncia de José Luis Espert a la candidatura por el caso que lo vincula al presunto narcotraficante Fred Machado.

Si bien el anuncio no fue formalizado aún en un acto público, en espera de la decisión de la Junta Electoral, trascendió que la definición se tomó durante una reunión en la Quinta de Olivos encabezada por Javier Milei, Karina Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Allí se resolvió que Santilli encabezará la lista de diputados nacionales por La Libertad Avanza en reemplazo de Espert, quien hasta hace poco se perfilaba como el referente bonaerense del espacio.

La salida del economista fue el resultado de un proceso de desgaste interno que se aceleró en las últimas semanas, cuando comenzaron a circular versiones sobre su vinculo financiero con el empresario Federico Machado, acusado de estafa y narcotrafico por la Justicia de Estados Unidos. Según fuentes del propio oficialismo, la decisión de desplazar a Espert se tomó el domingo por decisión del mismo candidato, tras una serie de tensiones acumuladas con la “mesa chica libertaria”. En su raid mediático, el legislador no pudo justificar el origen de los 200.000 dolares que el detenido transfirió a la cuenta del postulante en la campaña presidencial de 2019.

En la semana, Espert salió rápidamente a desmentir su renuncia y calificó de “falsas” las versiones que lo ubicaban fuera del espacio libertario. En declaraciones radiales aseguró que “sigue perteneciendo a La Libertad Avanza” y que “nadie le pidió dejar su lugar”, aunque admitió que las decisiones electorales “corresponden al Presidente”. Aun así, "el Profe" acorralado por las presiones externas e internas decidió declinar su candidatura a dos semanas de las elecciones generales legislativas que se desarrollaran el domingo 26 de octubre.

El ingreso de Santilli, por su parte, fue el resultado de una serie de conversaciones que comenzaron a fines de agosto entre emisarios del Ejecutivo y el dirigente bonaerense. Según trascendió, muchos ven a Santilli un perfil competitivo capaz de atraer sectores moderados del electorado que se habían alejado del PRO tras la fractura de Juntos por el Cambio. Por ese motivo, a través de la IA, dirigentes de La Fuerza del Cielo decidieron apoyar al "Colorado" difundiendo un flyer invitando al evento del Movistar Arena con las figuras más representativas pintadas con el cabello pelirrojo. El Gordo Dan, Agustín Romo y hasta el propio Javier Milei, entre otros, se tiñieron en color carmesí en la postal, en un guiño que también combina el emblema cromático de la agrupación.

Santilli, que en 2021 había perdido la elección frente a Axel Kicillof en el intento de disputar la gobernación, mantuvo desde entonces contactos con sectores liberales y libertarios, especialmente con jóvenes del conurbano vinculados al movimiento estudiantil que promovía la agenda de Milei. Durante el último año,comenzó a participar en encuentros organizados en municipios del interior bonaerense y se mostró públicamente en charlas sobre desregulación económica y seguridad, dos ejes centrales del discurso oficialista.

Esa militancia silenciosa en el movimiento libertario lo fue acercando progresivamente al núcleo de Milei, con quien comparte una visión de Estado mínimo y una agenda económica centrada en la apertura del mercado. Su incorporación formal a La Libertad Avanza fue el paso final de un proceso de convergencia política que ya venía tejiéndose en los márgenes del poder.

La candidatura representa un intento del oficialismo por consolidar una coalición libertaria más amplia y asume un rol estratégico: aportar estructura, gestión y conocimiento del territorio bonaerense, factores clave para una elección donde LLA se juega buena parte de su gobernabilidad. En el entorno presidencial aseguran que la incorporación de Santilli busca enviar un mensaje claro de apertura hacia sectores del centro liberal y del peronismo no kirchnerista.