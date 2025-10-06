Archivo de Milei sobre Santilli: "No hay nadie que no diga que es un corrupto"

“Inolvidable el día que Milei, en 2023, se mandó una cadena de tuits contra “la casta”. De puño y letra de Santiago Caputo. Sobre Santilli, su ahora primer candidato en PBA, decía “no hay nadie que no diga que es un corrupto”, entre algunas otras cositas. Va el recuerdo”, posteó Manu Jove en su cuenta de X. El periodista compartió un tuit de Javier Milei, en plena campaña electoral de 2023, que atacaba a Diego Santilli con munición gruesa.

En ese entonces, el candidato libertario se posicionaba como favorito para las PASO presidenciales en desmedro de los cuadros más representativos del PRO. En reiteradas ocasiones apuntó contra quien ahora encabezará su boleta bonaerense tras la renuncia de Espert, en medio del narco escándalo de Fred Machado. Javier Milei decía en 2023 que Santilli era “un horrible candidato” y “un engendro”, además de señalar “sus negocios”.

“Diego Santilli, el candidato de los TikTok y el boludeo en una provincia gobernada por la inseguridad y los narcos. El tipo que dice abiertamente que vive de “su negocio” y recibe sonrisas, no preguntas. No hay nadie que diga que no es un corrupto. Es el que pagaban la fiesta de cumpleaños con la tuya. Este es el que los medios nos quiere vender como la alternativa para la provincia de Buenos Aires”, despotricó Milei contra el dirigente pelirrojo.

Tras la renuncia de José Luis Espert como primer candidato a diputado nacional de la lista bonaerense del oficialismo en las próximas elecciones legislativas de medio término, el “Colorado” Santilli quedó posicionado para encabezar la nómina en caso de que la Junta Electoral lo permita. En ese aspecto, el archivo y las redes sociales volvió a dejar en offside al mandatario libertario. Las vueltas del destino y de la política, en un año electoral en el que el gobierno se encuentra desencajado en estrategias y comunicación.

“Quedan más de 15 días de campaña. Tengo que dejar el alma para pedirle a los bonaerenses que no fueron a votar, que tal vez el esfuerzo que hicieron estos meses fue difícil, que vayan a votar”, afirmó Santilli, este lunes en diálogo con Radio Mitre. Lejos de las declaraciones que el lider de LLA hizo de su persona hace un par de años, el postulante bonaerense se mostró agradecido y en conexión con el presidente.

“Está en juego seguir hacia adelante, no volver atrás, seguir con un cambio que hizo Milei. El esfuerzo de la gente, bajar la inflación, terminar la intermediación de los planes por el esfuerzo de Sandra Pettovello, terminar con los piquetes; este es el camino que hay que llevar. Es difícil, sin dudas, pero es el rumbo correcto. Por eso di el paso cuando me consultaron ayer a la tarde“, destacó y sostuvo: “El Presidente puso pilares contundentes para la Argentina, y eso es lo que está en juego. Ningún país puede salir adelante sin equilibrio fiscal. Lograr estabilidad, que es lo que logró el Presidente".

Este domingo por la noche, luego de que Espert compartiera la noticia de su renuncia, Milei mostró su apoyo a Santilli y defendió al titular de la lista libertaria. “Lo importante es, de ahora en adelante, que la cabeza será el ‘Colo’ Santilli. Vamos a ir para adelante y vamos a buscar la elección. Basta del pasado. Vamos a hacer la presentación y lo tiene que resolver la Justicia Electoral. ¿Qué problema hay con que venga de Pro? Tenemos una noble alianza”, sostuvo en diálogo con Luis Majul, en La Cornisa, por LN+. Una postura que se contradice con los pensaba hace un par de años, aunque en tiempos electorales es conveniente no tener memoria.