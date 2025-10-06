Movistar Arena: quién es quién en la banda (de música) de Milei

"Presenciando el ensayo de La Banda Presidencial para mañana! Las letras están espectaculares y habrá sorpresas! VLLC!", posteó Federico Sturzenegger en su cuenta de X. El funcionario acompañó el mensaje con una fotografía de la agrupación musical con un Javier Milei de espaldas y dando su aprobación a los músicos. Un tuit que llamo la atención dominical por contrastar con todo lo referido al escándalo mediático por la candidatura legislativa de José Luis Espert y su posterior declinación.

En medio de una semana marcada por la agudización de la crisis económica y las tensiones cambiarias, y mientras crecen las denuncias por corrupción que golpean a figuras del oficialismo en los casos “Libra” y “Andis”, sumado al escándalo de Fred Machado, el presidente Javier Milei eligió refugiarse en la música. Este domingo, el mandatario encabezó un ensayo junto a su banda en la Quinta de Olivos, de cara al evento que realizará en el Movistar Arena este lunes, donde presentará su nuevo libro "La construcción del milagro".

Durante la práctica, el jefe de Estado estuvo acompañado por el diputado nacional Alberto “Bertie” Benegas Lynch, que ocupará la batería, su hermano Joaquín en la primera guitarra, el biógrafo presidencial Marcelo Duclós en el bajo y la legisladora Lilia Lemoine, que participará en los coros. Según trascendió, el show abrirá la jornada en el Movistar Arena con un recital completo de “La Banda Presidencial”, previo al discurso central del mandatario.

La postal del ensayo se conoció en paralelo a un contexto político tenso para el oficialismo. A las turbulencias económicas se suman las causas judiciales que involucran José Luis Espert por sus presuntos vínculos con el empresario acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado. Si bien el economista renunció su postulación a última hora del domingo, los efectos de estupor y tensión en Casa Rosada fueron una constante durante toda la semana y el armado electoral de LLA deberá replantear una nueva estrategia para las próximas elecciones del 26 de octubre.

Entre la crisis y la polémica, Milei parece apostar a un gesto simbólico y performático para sostener su narrativa de “milagro” político y económico, con un acto que promete combinar rock, épica libertaria y campaña presidencial permanente.Al momento de presentar el libro, Milei estará escoltado por los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) En el interludio, el filosofo Agustín Laje disertara con el publico.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el ultraderechista, que compartió la publicación de Sturzenegger junto a la leyenda “VENÍ PROBÁ LA BANDA... VLLC!", en alusión a un disco de Deep Purple, comenzará su acto en el Movistar Arena con un recital que tendrá canciones "elegidas por su mensaje político". Se da por descontado que uno de los momentos épicos sera cuando el mandatario cante el tema "Panic Show" de La Renga, una canción que se convirtió en un himno libertario autóctono, más allá que la banda de hard rock a tratado de prohibir su uso para este tipo de mitin político.