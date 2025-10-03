La "Sala Conan" de Olivos fue tendencia tras una nota de NOTICIAS

La llamada "Sala Conan" de la Quinta de Olivos, como podría llamarse al espacio personal del presidente Javier Milei que homenajea a su difunto mastín inglés (a quien considera un canal de comunicación con Dios), se volvió tendencia tras una nota de Juan Luis González en NOTICIAS. El disparador fueron las fotos inéditas que el empresario libertario Martín Varsavsky compartió el 1 de octubre luego de cenar con Milei. En ellas se veían cuadros, gigantografías y decoraciones que reflejan el fuerte simbolismo que el mandatario deposita en ese ambiente.

Las imágenes mostraban una gigantografía de Los Diez Mandamientos con Charlton Heston como Moisés, película favorita de Milei y vinculada a su creencia de que su hermana Karina es la reencarnación del profeta; retratos de sus mastines (los clones de Conan); múltiples leones; y portadas de revistas internacionales como Newsweek con fotos de su asunción. La nota de NOTICIAS contextualizó ese universo en el marco del misticismo de Milei, desde sus convicciones de diálogos divinos a través de Conan hasta su visión mesiánica de Karina.

Varsavsky borró las publicaciones cuando se viralizaron, y trascendió que lo habría hecho a pedido del Gobierno, posiblemente por intervención de Karina Milei. Sin embargo, las copias circularon masivamente, amplificando la polémica. En X abundaron las críticas: “En Olivos hay una sala dedicada al perro muerto de Milei, con cuadros y gigantografías. Mientras, el país se cae a pedazos”, posteó el usuario @JuanPerez2025. Otros ironizaron: “La Sala Conan es un museo al ego de Milei, con leones y clones de su perro. ¿Esto es gobernar?”. Algunos usuarios calificaron la decoración como “delirio místico” (@ArgCritica), destacando el contraste con la crisis económica.

También aparecieron defensas. Nina, esposa de Varsavsky, explicó en X: “Los cuadros son regalos de admiradores. Javier es humilde, agradece a los empleados y ama a sus animales. Las críticas son injustas”. El propio Presidente ya había mencionado en septiembre que allí guardaba obsequios como camisetas de Messi y Scaloni o cascos de NFL, pero las fotos de Varsavsky, destacadas por la nota de NOTICIAS, revelaron la dimensión íntima y mística del espacio. Así, la "Sala Conan" quedó instalada en la discusión pública como símbolo del estilo de vida presidencial en medio de duros ajustes económicos.