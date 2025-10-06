El león de ojos azules con el que Milei promociona su show en el Movistar Arena

Javier Milei vuelve a apostar a la provocación. Para promocionar su evento de hoy, lunes 6 de octubre, en el Movistar Arena, eligió la imagen de un león de ojos azules, como los suyos, una estética que muchos interpretan como de connotaciones “arias”. Allí presentará su libro "La construcción del milagro" (Hojas del Sur, 576 páginas) y tocará junto a “La Banda Presidencial”. A 13 días de las elecciones y en medio de la crisis generada por la renuncia de José Luis Espert a su candidatura tras ser acusado de vínculos con el narcotráfico, el acto busca reavivar la épica libertaria de 2023. Según el propio Milei, será la primera vez en décadas que vuelva a cantar en público.

La figura del león ocupa un lugar central en la identidad política y espiritual del Presidente. Desde caricaturas de felinos abrazando patitos hasta imágenes creadas por inteligencia artificial que lo muestran en poses mesiánicas, Milei se presenta como el “león” que viene a despertar “corderos” para enfrentar a la “casta”. Ese símbolo proviene de su vínculo con Conan, su mastín inglés fallecido en 2017, a quien consideraba su “hijo”. Según Las Fuerzas del Cielo, el libro del periodista Juan Luis González, y declaraciones del propio Milei, el Presidente asegura haber conocido a Conan hace 2000 años, cuando él era gladiador y el perro, un león en el Coliseo romano. En ese relato místico, “el Uno” –como llama a Dios– les habría revelado un destino compartido. Tras la muerte de Conan, Milei mandó a clonarlo convencido de que sus cachorros heredaron la sabiduría del original, incluso en temas económicos.

El evento de esta tarde en Villa Crespo promete mezclar política, espectáculo y devoción personal. Milei estará acompañado por figuras libertarias como Lilia Lemoine, Fernando Mezzina, Hernán Scarfó y Alberto Benegas Lynch. También participará el ministro Federico Sturzenegger, quien compartió en X una imagen del ensayo de la “banda presidencial” e invitó a “probar la banda”, arrobando a la cuenta @b_presidencial, lo que muchos interpretan como la antesala de un proyecto musical libertario.

En medio de la tormenta política por la salida de Espert, el león de ojos azules del afiche se convierte en una metáfora de la narrativa que Milei construyó desde su irrupción pública: la del guerrero que libra una batalla épica contra un sistema corrupto. Pero su estética no pasa inadvertida. Para algunos, el ícono del león azul roza lo ideológico, un gesto que despierta incomodidad.