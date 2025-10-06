Majul en modo Moisés: sus "diez mandamientos" para Milei

Luis Majul lo hizo de nuevo. Por tercera vez en las últimas semanas, desde que el Gobierno perdió las elecciones bonaerenses, el periodista oficialista publicó una lista de consejos en su cuenta de la red X.

Esta vez los tituló en forma algo mística: "10 mandamientos para la recuperación de Milei", tal vez jugando con la idea de que el propio Presidente se ha comparado a sí mismo y a su hermana Karina con el profeta del pueblo judío. Entre los mandamientos hay algunos de difícil realización, como el número 2, "no insultar". O el número 8, "no pelearse con los periodistas y los medios que informan y critican".

La lista se completa con los siguientes "mandamientos" para el Presidente.

"Renovar las expectativas económicas".

"Mejorar la gestión en áreas clave".

"Terminar con la interna".

"Incorporar a técnicos preparados en los mandos intermedios del Estado".

"Sellar con Macri un acuerdo duradero, no una foto de ocasión. Hacer lo mismo con los gobernadores no kirchneristas".

"No enamorarse de las propias decisiones".

"No elogiar en forma desmesurada a sus ministros y a su hermana, porque los termina exponiendo y debilitando".

"No gritar los goles antes de que entre la pelota, y menos en un país con un mercado tan volátil y enrarecido como el de Argentina".

Así que el Presidente debería, seguramente, tomar nota. Gracias Majul.