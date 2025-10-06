Monday 6 de October, 2025
Radio Perfil | Logo Perfil

POLíTICA | Hoy 16:27

Conangate: Milei dejó ver las cicatrices en su brazo por las mordidas de sus perros

Las imágenes del ensayo musical del Presidente que mostraron las lastimaduras y desataron especulaciones en redes.

milei brazo | Foto:CEDOC
milei brazo | Foto:CEDOC

Javier Milei volvió a generar repercusión en redes tras una imagen tomada durante el ensayo con la "Banda Presidencial", en la previa a su show en el Movistar Arena. En la foto, publicada por el ministro Federico Sturzenegger en X, se lo ve con las mangas arremangadas y un micrófono en la mano, dejando a la vista varias cicatrices en su brazo. Las marcas llamaron la atención de los usuarios, que comenzaron a especular sobre su origen.

Un usuario escribió: “Me acabo de dar cuenta que se le ven los brazos a Milei. ¿Está lleno de cicatrices? ¿Son mordidas de perro? ¿Por eso anda siempre con cuatro camperas?”. La respuesta llegó de parte de Juan Luis González, periodista de NOTICIAS y autor de "El Loco" -la biografía no autorizada del Presidente- y "Las Fuerzas del Cielo": “Ante la consulta del foro: esas cicatrices son de mordidas de sus perros. Fue en 2019. En 'El Loco' lo contamos: Milei tenía a los clones encadenados en su departamento, pero un día uno se soltó y lo atacó. La foto enyesado en el hospital la difundió él mismo”, escribió.

milei yeso

El episodio, ocurrido cuando Milei vivía en su departamento del Abasto, involucró a los mastines clonados de su perro Conan, fallecido en 2017. Según ese relato, uno de los animales se soltó de sus cadenas y lo mordió, causándole heridas que requirieron puntos de sutura y yeso en el brazo.

La relación de Milei con sus perros ha sido tema recurrente. Su decisión de clonar a Conan y afirmar que se comunica con él a través de una médium han despertado curiosidad y polémica. Además, su afirmación de recibir consejos políticos de los clones han alimentado debates sobre su estabilidad emocional y su vínculo peculiar con estas mascotas.

Galería de imágenes

En esta Nota

Franco Guareschi

Franco Guareschi

Comentarios

Más en Red sitios Perfil

Noticias anteriores de "Política"

Más Leídas
Más Leídas de Perfil