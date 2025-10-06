Conangate: Milei dejó ver las cicatrices en su brazo por las mordidas de sus perros

Javier Milei volvió a generar repercusión en redes tras una imagen tomada durante el ensayo con la "Banda Presidencial", en la previa a su show en el Movistar Arena. En la foto, publicada por el ministro Federico Sturzenegger en X, se lo ve con las mangas arremangadas y un micrófono en la mano, dejando a la vista varias cicatrices en su brazo. Las marcas llamaron la atención de los usuarios, que comenzaron a especular sobre su origen.

Un usuario escribió: “Me acabo de dar cuenta que se le ven los brazos a Milei. ¿Está lleno de cicatrices? ¿Son mordidas de perro? ¿Por eso anda siempre con cuatro camperas?”. La respuesta llegó de parte de Juan Luis González, periodista de NOTICIAS y autor de "El Loco" -la biografía no autorizada del Presidente- y "Las Fuerzas del Cielo": “Ante la consulta del foro: esas cicatrices son de mordidas de sus perros. Fue en 2019. En 'El Loco' lo contamos: Milei tenía a los clones encadenados en su departamento, pero un día uno se soltó y lo atacó. La foto enyesado en el hospital la difundió él mismo”, escribió.

El episodio, ocurrido cuando Milei vivía en su departamento del Abasto, involucró a los mastines clonados de su perro Conan, fallecido en 2017. Según ese relato, uno de los animales se soltó de sus cadenas y lo mordió, causándole heridas que requirieron puntos de sutura y yeso en el brazo.

La relación de Milei con sus perros ha sido tema recurrente. Su decisión de clonar a Conan y afirmar que se comunica con él a través de una médium han despertado curiosidad y polémica. Además, su afirmación de recibir consejos políticos de los clones han alimentado debates sobre su estabilidad emocional y su vínculo peculiar con estas mascotas.