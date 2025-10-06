El insólito álbum de fotos que Alberto Fernández armó con sus perros Lennon y Dylan

El ex presidente Alberto Fernández volvió a mostrarse públicamente con un nuevo álbum de fotos en Instagram titulado “Un día con Lennon y Dylan”. Las imágenes, también compartidas desde la cuenta oficial de su histórico collie (@dylanferdezok), muestran escenas hogareñas junto a sus perros: Dylan, bautizado en honor a Bob Dylan, y Lennon, el cachorro recién llegado, inspirado en el músico de los Beatles.

En las fotos se los ve jugando, descansando y compartiendo momentos de complicidad. Según publicaciones previas, la llegada de Lennon cumple un rol terapéutico para Dylan, cuya salud se habría deteriorado en los últimos meses, siguiendo recomendaciones veterinarias.

Fernández ya había presentado al cachorro en septiembre de 2025, cuando escribió: “Hace mucho que no saben nada de mí!!! Ahora hablan de otros ‘perros consejeros’. Les cuento que no ando bien de salud y llegó para hacerme compañía Lennon. Dylan y Lennon juntos!!! El sueño de Alberto cumplido. Bienvenido querido Lennon!!” La publicación combinó un tono personal y afectuoso con una mención que fue interpretada por algunos usuarios como una alusión a la figura de Javier Milei. El posteo tuvo amplia repercusión en redes y marcó el regreso del expresidente a la actividad digital tras varios meses de silencio.

La nueva aparición ocurre en un momento de bajo perfil público, tras las denuncias de violencia de género de su ex pareja Fabiola Yañez, que incluyen acusaciones de agresiones físicas y psicológicas con respaldo judicial. En ese contexto, el álbum parece orientado a mostrar un costado más cotidiano y familiar, retomando los códigos visuales con los que había buscado cercanía durante su gestión.