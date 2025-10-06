Otro vínculo narco: el hermano del apoderado de Espert, condenado por contrabando

La historia negra de José Luis Espert no para de escribirse. Aunque el Presidente lo mandó a bajar de la lista como candidato, los capítulos se siguen sumando y apareciendo. Ahora la lupa se posa sobre quien fue el apoderado de la campaña de 2019 del economista, justamente la misma en la que “colaboró” Fred Machado y que ahora volvió como un boomerang. Es que el hombre que espera en Viedma ser extraditado a Estados Unidos no era el único en el espacio con vínculos narcos. También aparece el nombre de Marcelo Portas Dalmau, el hermano y defensor de Pablo, condenado por contrabando.

En 2021 la Cámara Federal de Casación confirmó la condena a tres años de prisión a Pablo Portas Dalmau por los delitos de contrabando de millones de dólares y euros en valijas desde México, Ecuador y Europa, que eran enviados para ser lavados en Argentina. Esa prisión era en suspenso hasta que después quedó involucrado en la investigación por narcotráfico en la causa conocida “Narcogolf”, por la que se encuentra arrestado y a la espera del juicio oral. El fallo condenó a Portas y a otros. “Formaron parte de una asociación ilícita que, de manera permanente, ordenada, y al menos durante los años 2013 y 2014 se dedicaron al transporte internacional (desde Argentina al exterior o desde el exterior a Argentina) en forma oculta a los controles aduaneros de miles de dólares y euros que tenían origen ilícito con el fin de darle apariencia de legalidad”.

La plata era trasladada en valijas y ropas de “mulas”. “Se creó, a partir de ello, un circuito ilegal de envíos y recepción de divisas a nivel internacional, por el cual se detectó un movimiento internacional de dinero por las sumas de 1.524.715 euros y 1.443.030 dólares”, dice la condena de Casación.

Según el fallo de los camaristas Alejandro Slokar, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci se remarcó que Portas Dalmau tenía vinculación con Diego Guastini, “quien fue sindicado como líder de la organización dedicada al transporte internacional en forma oculta a los controles aduaneros de diversas sumas de dinero, previa recepción de aquellos montos de origen ilícito con el fin de darle apariencia de licitud". Ese apellido tuvo su momento de fama en los medios. Es que el contador fue asesinado el lunes 28 de octubre de 2019, en la esquina de General Paz y Alberdi, en Quilmes.

El defensor de Portas Dalmau fue su hermano, Marcelo. Dalmau, histórico miembro de la UCD, fue apoderado en la campaña de Espert del 2019. Y ya en estos días había llegado a los medios. Es que José Bonacci, quien le dio personería jurídica a Espert en el 2019 a través de su partido Unite, contó que Marcelo Portas Dalmau, junto al entonces jefe de campaña Gonzalo Díaz de Córdoba, lo quiseron convencer de blanquear plata sucia. "Me dijeron que había que justificar 18 millones de pesos”, contó. En aquel momento el monto rondaba los 400 mil dólares.

De acuerdo a los registros que publicó el periodista Ari Lijalad en El Destape, Marcelo Portas Dalmau también viajó en los aviones de Machado junto a Espert. El 15 de mayo viajó junto al economista a Corrientes. El 6 de junio a San Fernando. El 31 de julio Villa María, Córdoba. El 25 de mayo a Sauce Viejo. El 16 de julio a Rosario. La pregunta que flota es evidente: ¿sólo de Machado agarró plata Espert?

