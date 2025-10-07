Majul y Trebucq consternados por el Movistar Arena de Milei: “Hace caras, gestos…”

“Están todos mirando esto. Hacen caras, gestos… Bueno, ahora vamos a escuchar todo. Esto va a generar muchísimo comentario, Luis. En plena campaña electoral”, observó Esteban Trebucq, en pleno pase televisivo con Luis Majul de La Nación +, refiriéndose al show libertario en el Movistar Arena. El lunes a la tarde, Javier Milei presento su último libro “La construcción del milagro” ante un estadio lleno de militantes de La Libertad Avanza.

En medio de la grabación en vivo, Majul señaló: “Todo esto, si la economía anduviera bien, y si no hubiera tenido los problemas que tuvo el Gobierno con el caso $Libra, con Spagnuolo y con Espert se podría decodificar de otra manera. En este contexto…”. “Puede perder una elección”, remató Trebucq. Los dos conductores puntualizaban, con cierta preocupación, sin perder de vista la pantalla donde se transmitía el encuentro.

Las imágenes del líder libertario interpretando icónicos temas del rock nacional junto a su agrupación “La banda presidencial”, acaparó la atención de los medios nacionales e internacionales. Muchos analistas opinaron que fue un evento proselitista libertario maquillado, para encausar la estrategia comunicacional y tomar un nuevo envión electoralista apuntando a mejorar los números de las encuestas tras la escandalosa renuncia de José Luis Espert.

Desde antes del acto formal ya se percibía que no se trataba de un lanzamiento literario convencional. El presidente transmitió en vivo la prueba de sonido a través de sus redes sociales: mostró a músicos, técnicos e instrumentos alineados bajo la estructura escénica, mientras saludaba burlón: “Prepárense para un show de la putísima madre”. Con ese gesto buscó tensar la expectativa del público, sugerir que el evento sería algo más que un discurso, anticipar un formato donde lo político y lo performático convergerían.

Un pasillo abierto entre plateas, pantallas con explosiones y edificios derrumbándose, todo funcionó como prólogo de una irrupción teatral: desde el fondo del estadio apareció Milei, caminando entre la gente, hasta subir al escenario al cabo de unos minutos y abrazar a su hermana Karina. Acompañado por su “banda presidencial” interpretó inmediatamente Demoliendo hoteles de Charly García, percutiendo la idea de demolición simbólica contra la “casta” que tanto repite en su discurso.

El repertorio transitó clásicos del rock argentino y algunas adaptaciones personales de canciones populares, como Dame Fuego de Sandro o Libre de Nino Bravo, con una puesta visual cargada de propaganda ideológica: imágenes del muro de Berlín, atentados, alambres de púas y muertes proyectadas en sincronía con la interpretación. La banda, compuesta por algunos músicos y varios dirigentes de LLA, replicaba con energía mientras Milei alternaba canto, arengas y referencias políticas directas.

Milei pronunció un pasaje solemne sobre Israel, al que definió como “el bastión de Occidente”, y reclamó defensa frente a lo que consideró ataques ideológicos de la izquierda al mundo judeocristiano. Acto seguido entonó Hava Naguila junto con Lilia Lemoine. Luego del receso, al volver al escenario en un acto más acotado: se envolvió en una bandera argentina, recitó el himno nacional y fue entrevistado por su vocero Manuel Adorni como remate institucional del evento.

El público, estimado entre 14.000 y 15.000 personas, estuvo compuesto en buena medida por militantes afines, agrupaciones como Las Fuerzas del Cielo y seguidores que vivían el evento con fervor casi litúrgico. Afuera del estadio hubo operativos de seguridad para contener manifestaciones opositoras y resistencias simbólicas—carteles en calles cercanas decían: “Milei: el único milagro es llegar a fin de mes”.