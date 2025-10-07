El enojo de Karina Milei por la presencia de los trolls de Santiago Caputo en el Movistar Arena

La presentación del nuevo libro de Javier Milei en el Movistar Arena, el 6 de octubre, no solo destacó por el entusiasmo del público, sino también por un nuevo capítulo en la interna del oficialismo. En el centro del conflicto quedó Karina Milei, hermana del Presidente y figura de máxima confianza del Gobierno, que se enfureció al enterarse de que los militantes digitales de Santiago Caputo —uno de los estrategas más cercanos al jefe de Estado— participaron del evento sin su autorización.

Según fuentes del entorno libertario, Milei busca limitar en silencio la influencia de los colaboradores más leales a su hermana, como Eduardo “Lule” Menem y Martín “Nene” Vera. Por eso decidió invitar a “Las Fuerzas del Cielo”, el grupo de militantes cercanos a Caputo, y pidió que lo escoltaran en su ingreso al Movistar Arena, una decisión que tomó sin consultarla. El gesto fue interpretado como un desafío en un momento en que el sector de Caputo venía perdiendo terreno dentro del Gobierno.

La noticia la difundió Agustín Romo, legislador bonaerense y uno de los principales rivales de Karina dentro del espacio. Romo, junto a Nahuel Sotelo y Daniel “El Gordo Dan” Parisini, reveló en redes sociales que "Las Fuerzas del Cielo" acompañarían al Presidente, lo que desató la furia de la secretaria general. “Se enteró por los medios y estalló”, resumió una fuente oficialista. La decisión de Milei de actuar a espaldas de su hermana dejó en evidencia las tensiones y divisiones dentro del corazón del poder libertario.

Durante el evento, la interna se notó. Los militantes alineados con Caputo, acompañados por figuras del PRO como Diego Santilli y Guillermo Montenegro, se mostraron cerca del Presidente intentando recuperar protagonismo. Pero Karina respondió: ordenó que el grupo no tuviera acceso al sector VIP y los relegó a las gradas, por lo que no pudieron ubicarse tan cerca del mandatario.

La disputa entre ambos asesores no es nueva, pero el episodio del Movistar Arena marcó un punto de quiebre. Mientras Karina busca mantener su control sobre la estructura política del Gobierno, Caputo intenta reforzar su influencia en el área comunicacional y estratégica. La presencia de dirigentes macristas junto a los militantes libertarios cercanos a él alimentó, además, las sospechas de posibles alianzas internas.