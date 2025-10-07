El nuevo hit de Gelatina: "Yo soy Espert, voy en avión"

Una vez más, los clásicos jingles del programa conducido por Pedro Rosemblat para la plataforma streaming Gelatina puso un alto hit viral en redes sociales. En el segmento de la Fábrica de Jingles del ciclo "Industria Nacional", presentado por el novio de Lali Espósito, se sumó una nueva canción utilizando de base el tema “No voy en tren, voy en avión” de Charly García.

“Yo soy Espert, voy en avión”, es el título del jingle que hace alegoría al malogrado diputado y su vínculo con el presunto narcotraficante Fred Machado. “Yo soy Espert, voy en avión. No necesito peine, ni acondicionador”, es el comienzo de los primeros versos de la creación viral. “También me escapo en motos si hay manifestación. Lo que es Machado es solo es un prestamista, si vende droga no quiero saber. Me banca siempre que voy en la lista y con su avión siempre me lleva a recorrer”, continua la canción, acompañado de un editado (elaborado por el usuario @nicodelejos) del magazine “Empezar el día”, presentado por Amalia “Yuyito” González, en el que se aprecia a la conductora bailar con el legislador liberal.

El escándalo que terminó con la renuncia de José Luis Espert a su candidatura como diputado por la provincia de Buenos Aires sacudió de lleno al oficialismo libertario y expuso una trama que lo vinculó con el empresario y presunto narcotraficante "Fred" Machado, actualmente detenido a la espera de la extradición a Estados Unidos por lavado de dinero y tráfico internacional de estupefacientes. La investigación reveló transferencias y registros de reuniones entre el economista y el empresario, quien habría aportado fondos a la campaña de Espert durante las legislativas de 2019.

Tras conocerse la denuncia, Espert emprendió una ofensiva mediática para desmentir cualquier vínculo con Machado. En entrevistas radiales y televisivas aseguró que “jamás” había recibido dinero del empresario y calificó las acusaciones como una “maniobra sucia del kirchnerismo y del periodismo militante”. También insistió en que sus contactos con Machado se limitaban a un saludo en un evento público y que no existía “ningún tipo de relación comercial o política”.

Sin embargo, la situación dio un giro drástico cuando se filtró un documento bancario que demostraba una transferencia de 200.000 dólares desde una cuenta vinculada a Machado a otra controlada por Espert. La presión política dentro del espacio libertario terminó siendo insostenible. Con el caso dominando la agenda mediática y tras intensas negociaciones internas, Espert presentó su renuncia a la candidatura el domingo 5 de octubre, argumentando que lo hacía “para no perjudicar al presidente ni al proyecto de transformación que representa Javier Milei”.