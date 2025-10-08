Video: el insólito accidente automovilístico de Milei y Santilli en Mar del Plata

El presidente encabezó este martes un acto de campaña en la esquina de Güemes y Avellaneda, en Mar del Plata, rumbo a las elecciones generales del 26 de octubre. Javier Milei, megáfono en mano, subió a una camioneta —desde donde dio un discurso— junto a Diego Santilli y Karen Reichardt, los candidatos de La Libertad Avanza.

En modo proselitista, el mandatario alentó a sus partidarios bonaerenses para que apoyen a los principales candidatos. Pero la cuestión no termino de arrancar bien, la camioneta que transportaba sobre su caja a los dirigentes tuvo que ser empujada por los simpatizantes libertarios. El esfuerzo tuvo como consecuencia un bamboleo del vehículo que, mientras Milei decía algunas palabras, casi provoca que Santilli pierda el equilibrio. De igual manera, el encuentro salió dentro de lo esperado, convocando cerca de 2 mil personas.

El acto oficialista tuvo sus demoras, ya que militantes del Polo Obrero y de izquierda aguardaban en la zona y tuvo que ser blindada por Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y fuerzas especiales de la bonaerense. El sábado pasado, el jefe de Estado había tenido que suspender una actividad similar en Santa Fe, un detalle que evidencia la dificultad del oficialismo para hacer campaña en distintos distritos.

Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón, destacó la visita del presidente a Mar del Plata, junto a los candidatos. “Somos más los que respetamos, los que no rompemos, los que cuidamos, los que tenemos esperanza, los que hacemos las cosas bien, los que todos los días hacemos un esfuerzo porque queremos un país mejor”, mensajeó el líder comunal en su cuenta de X.

Tras la renuncia de José Luis Espert por el escándalo que lo vincula al presunto narcotraficante Fred Machado, la fiscal federal Laura Roteta recomendó a la Junta Electoral decida que la lista libertaria sea encabezada por la ex vedette. “Así como fuimos grandes en algún momento, volveremos a reencontrarnos con nuestra grandeza como Nación, una vez que hayamos completado el proceso de reformas que comenzamos a fines de 2023”, posteó Reichardt en su cuenta de X.

Desde La Libertad Avanza pidieron que se aplique el artículo 7 del Decreto 171/2019, “se disponga la adecuación del orden de la lista mediante el corrimiento ascendente por género de las candidatas mujeres a partir del orden número 34 y de los candidatos varones, a partir de Diego César Santilli, quien se propone que ocupe el orden número uno de la lista”. Por el momento, resta la definición del juez federal con competencia electoral de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, para terminar de confirmar quién será el candidato que encabece la nómina.